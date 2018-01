Calciomercato Juventus/ News, Ozil sogna i bianconeri! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: in Inghilterra ne sono convinti, Mesut Ozil sogna di vestire la maglia della squadra di Allegri, ma a livello tattico..

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Mesut Ozil - La Presse

Mesut Ozil sogna la Juventus, in Inghilterra ne sono sicuri. Il tedesco dell'Arsenal sarebbe una grande occasione da prendere nel calciomercato estivo visto che va in scadenza di contratto. Secondo il Daily Mail il calciatore tedesco sarebbe tentato dal raggiungere i compagni di nazionale Benedikt Howedes e Sami Khedira dove potrebbe ritrovare l'anno prossimo anche Emre Can. La squadra di Massimiliano Allegri è tentata poi dal prendere un altro grande campione gratis dopo aver praticamente acquistato il centrocampista del Liverpool. I problemi in questo senso potrebbero essere due. Il primo è legato allo spaventoso ingaggio del calciatore che ad oggi percepisce nove milioni di euro l'anno, l'altro puramente tattico. E' vero che Massimiliano Allegri è tornato a giocare con due giocatori mobili dietro a una punta fissa, ma lo è altrettanto che Ozil in carriera ha dato il meglio giocando da trequartista puro.

BOLOGNA INTERESSATO A ORSOLINI

Riccardo Orsolini rimane un calciatore con molto calciomercato per la sessione di gennaio. Il calciatore è stato acquistato un anno fa dalla Juventus che quest'estate l'ha girato in prestito biennale all'Atalanta. Gian Piero Gasperini però non lo tiene in grande considerazione ed è così che potrebbe essere girato in prestito sei mesi per tornare alla Dea in estate. Secondo quanto riporta Premium Sport pare che il Bologna di Roberto Donadoni sarebbe molto interessato al calciatore per metterlo al fianco di Mattia Destro in attacco. Orsolini erediterebbe la maglia di Simone Verdi che tanto bene ha fatto nel tridente dei felsinei ma che ora è pronto a volare verso il Napoli. Sicuramente la Juventus sarebbe molto felice di andare a cedere il calciatore per farlo giocare, sarà importante però capire quello che pensa l'Atalanta. La Dea ha già dimostrato infatti di farsi valere in queste situazioni, come ha fatto l'estate scorsa per Leonardo Spinazzola.

