Calciomercato Napoli/ News, Ciciretti al Getafe prima di sbarcare in azzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli/ News, Ciciretti al Getafe prima di sbarcare in azzurro

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: Amato Ciciretti è a un passo dal Getafe dove andrebbe in prestito fino a fine stagione per poi arrivare in Campania.

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Amato Ciciretti - La Presse

Amato Ciciretti è a un passo dal Getafe, ma questo non vuol dire che a fine stagione non sbarcherà a Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Getafe avrebbe accelerato nella trattativa per arrivare a questo forte esterno d'attacco del Benevento. Lunedì dovrebbe essere previsto un incontro tra il club spagnolo e i giallorossi per definire il prestito semestrale del calciatore. Ciciretti poi andrebbe a giocare con la maglia del Napoli l'estate prossima, alla fine del suo contratto, a parametro zero. Amato Ciciretti si farebbe così un'esperienza importante di crescita in un campionato che esalta le qualità dei calciatori offensivi come la Liga. Questo gli permetterà di tornare ancor più forte quando per lui arriverà il momento del salto di qualità con la maglia della squadra di Maurizio Sarri. Gli azzurri sono d'accordo con questa trattativa anche perché di certo avrà possibilità di crescere più al Getafe rispetto alla permanenza al Benevento.

UNO SOLO TRA MAKSIMOVIC E TONELLI PARTIRÀ

Il Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio cederà un difensore centrale. E' noto come Nikola Maksimovic e Lorenzo Tonelli siano scontenti visto che nonostante il grande sforzo economico fatto per acquistarli alla fine hanno collezionato più panchine che minuti in campo. Secondo Tmw Radio però solo uno dei due partirà visto che comunque i centrali in rosa oltre a loro sono solo tre. Raul Albiol e Kalidou Koulibaly hanno il posto da titolari, mentre alle loro spalle la prima scelta è Vlad Chiriches. Spal e Crotone sono sulle tracce di Tonelli, mentre il Sassuolo vuole Maksimovic, ma solo una di queste tre squadre sarà accontentata. Ovviamente si parla di prestito anche perché dalle parti di Napoli nessuno pare intenzionato a registrare una minusvalenza in bilancio. I due infatti sono arrivati attraverso a investimenti importanti e al momento le squadre che li cercano non sembrano disposte a fare follie.

