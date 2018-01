GAITAN ALL'INTER?/ Calciomercato news: l'esterno argentino il secondo colpo di gennaio dopo Lisandro Lopez?

Gaitan all'Inter? Calciomercato news: l'esterno argentino dovrebbe essere il secondo colpo della sessione di gennaio per la squadra di Luciano Spalletti dopo Lisandro Lopez?

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Gaitan all'Inter? Calciomercato news

L'Inter sembra davvero pronta a mettere a segno il suo secondo colpo di calciomercato della sessione di gennaio dopo Lisandro Lopez, piace infatti Nicolas Gaitan. Domani il difensore del Benfica dovrebbe diventare ufficialmente un calciatore nerazzurro, mentre per acquistare il centrocampista dell'Atletico Madrid ci vorrà ancora un po'. Giocatore dotato di estro e grande qualità è in grado di fare la differenza sotto porta, anche giocando il pallone molto rapidamente o calciando da fuori. La sintonia con Diego Pablo Simeone potrebbe facilitare questo colpo con l'Inter con la società che ovviamente vuole dare a Luciano Spalletti un calciatore in grado di fare la differenza sulla trequarti. Da tempo infatti i nerazzurri sono alla ricerca di un trequartista dotato di fantasia, tecnica e grande estro. Gaitan può inoltre fare la differenza giocando in diverse zone del campo, sia da esterno che da trequartista puro.

PARLA L'AGENTE DI GAITAN

L'agente di Nicolas Gaitan ha sottolineato come ci siano davvero possibilità di vedersi muovere il suo assistito in questa sessione di calciomercato di gennaio. José Iribarren ha parlato ai microfoni di FcInterNews, sottolineando: "Potrebbe lasciare l'Atletico Madrid per giocare. Al momento non sta avendo minutaggio e abbiamo diverse opzioni. Inter? Nello specifico non so nulla, sono a conoscenza del fatto che il calciatore piaccia a tante squadre. Siamo a conoscenza del fatto che il calciatore sia nel mirino di tanti club, ma bisogna capire che il suo cartellino ha un prezzo e il ragazzo un determinato ingaggio. L'Inter è un grande club, sicuramente. A chi non piacerebbe difendere i colori nerazzurri e vivere a Milano? Non posso dare informazioni però perché non siamo stati ancora avvisati dall'Atletico Madrid di una loro possibile offerta".

© Riproduzione Riservata.