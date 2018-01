OZIL ALLA JUVENTUS?/ Calciomercato news: voci contrastanti dall'Inghilterra, tra rinnovo e voglia bianconera

Mentre c'è chi parla di un Mesut Ozil pronto a vestire la maglia della Juventus e a diventare protagonista di un importante colpo di calciomercato, altri sono disposti a sottolineare che il calciatore sia invece vicino al rinnovo. Secondo il Daily Telegraph pare che il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger sarebbe in costante contatto con l'entourage dello stesso ragazzo per prolungare il contratto che scade il prossimo giugno. Mesut Ozil è arrivato ai Gunners nell'estate del 2013 per una cifra attorno ai 53 milioni di euro ed è così diventato l'acquisto più caro della storia del club londinese. In precedenza era stato altalenante il suo rendimento al Real Madrid che lo aveva lanciato ad altissimi livelli andandolo a prendere dal Werder Brema dove era esploso dopo esser cresciuto con la maglia dello Schalke 04. Nel 2009 Ozil è stato convocato per la prima volta dalla Germania dove ha collezionato 92 presenze e messo a segno 23 reti.

VOGLIA BIANCONERA

La colonia tedesca bianconera diventa fondamentale nel calciomercato della Juventus. Sono due infatti i teutonici già presenti a Torino e cioè Benedikt Howedes e Sami Khedira. Un terzo si aggiungerà alla Juve da giugno in poi, il centrocampista Emre Can che arriverà a parametro zero dal Liverpool. Secondo quanto riportato dal Daily Mail Mesut Ozil sarebbe rimasto colpito da questo e vorrebbe volare a Torino per rendere ancora più folta la schiera di tedeschi. Giocatore tecnico e di grande spessore sarebbe perfetto per il nuovo assetto di Massimiliano Allegri che prevede due giocatori alle spalle dell'unica punta centrale Gonzalo Higuain. Ozil infatti può giocare sia largo a destra che a sinistra o addirittura da trequartista in grado di svariare in un 4-3-1-2. Allegri stravede per questi calciatori e potrebbe nella prossima stagione costruire la squadra proprio su di lui. Vedremo proprio se il calciatore sarà in grado di far fare il salto di qualità alla squadra bianconera.

