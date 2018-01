Calciomercato Inter/ News, l'agente di Ramires domani in Italia per chiudere (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: l'agente del centrocampista brasiliano Ramires è atteso per sbarcare in Italia, vicino a firmare con il club di Spalletti.

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Marcelo Brozovic - La Presse

L'Inter sembra vicino al colpo Ramires che dovrebbe arrivare per rinforzare il centrocampo della squadra di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che il procuratore del centrocampista dello Jiangsu Suning sarebbe pronto a volare in Italia domani per chiudere la trattativa. Luciano Spalletti avrebbe così a disposizione un calciatore dotato di grande fisicità, tecnico e con la giusta esperienza. Ramires è un centrocampista che può fare la differenza e in mezzo a tanti calciatori giovani a disposizione del tecnico di Certaldo può portare l'equilibrio mancato fino a questo momento. L'obiettivo della squadra nerazzurra è di dare spessore a una squadra al momento in debito d'ossigeno proprio in mezzo al campo. Nel 4-2-3-1 dell'ex allenatore della Roma infatti servono molti uomini da variare nei due davanti alla difesa perché devono correre molto e dare manforte ai tre trequartisti.

BROZOVIC DA MONTELLA AL SIVIGLIA?

Marcelo Brozovic è arrivato all'Inter nel gennaio 2015 per dare un cambio di passo al centrocampo della squadra nerazzurra. Era all'epoca una giovane promessa che però in tre anni a Milano non si è trasformata in certezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore sarebbe stato offerto al Siviglia con il quale la società nerazzurra ha ottimi rapporti dopo la cessione di Ever Banega. Pare che di fronte a questo possibile acquisto il tecnico Vincenzo Montella non si sarebbe assolutamente opposto a questa possibilità. Brozovic sembra essere proprio adatto al calcio spagnolo visto che è molto tecnico e non dotato di una grande fisicità. Il calciatore ha dimostrato in Italia di avere qualche problema di troppo nel esprimere continuità in campo, ma sicuramente potrebbe essere adatto a giocare dietro le punte nel modulo tutta fantasia che il club andaluso predica da quando arrivò in Spagna Jorge Sampaoli. Montella si appella a lui, sperando di poter risollvare una squadra in difficoltà.

