Calciomercato Juventus/ News, i bianconeri piombano su David De Gea? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: Beppe Marotta piomba a sorpresa sull'estremo difensore del Manchester United David De Gea. Sarà l'erede di Gigi Buffon?

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Gigi Buffon - La Presse

La Juventus è indecisa sul futuro della sua porta e sta studiando le possibilità del dopo Gigi Buffon. L'estremo difensore più forte del mondo infatti si ritirerà alla fine della stagione e bisognerà capire se Szczesny sarà il suo erede. Dalla Spagna però arriva una sorpresa con i bianconeri che sembrano pronti a puntare David De Gea attualmente numero uno del Manchester United. Secondo quanto riportato da Don Balon infatti pare che il Real Madrid sia in vantaggio, ma che Juventus e Paris Saint German siano sulle tracce del giocatore spagnolo. Il portiere in questione è cresciuto nel vivaio dell'Atletico Madrid, passando al Manchester United nell'estate del 2011 per ventuno milioni di euro. Dal 2014 ha raggiunto anche la maglia della nazionale spagnola con la quale ha collezionato venticinque presenze. Sicuramente sarebbe un colpo importante per la Juventus che si ritroverebbe in rosa due portieri di grandissima qualità come forse nessuno in Europa.

POLE PER PELLEGRI

Sul calciomercato la Juventus non si dimentica dei giovani e punta forte su Pietro Pellegri del Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il calciatore non si muoverà da Genova nella sessione di calciomercato a gennaio, ma sarà difficile trattenerlo in estate quando sono diverse le squadre a cercarlo. La Juventus è balzata in pole position con il Milan e l'Inter che sembrano rimaste un po' indietro rispetto alla concorrenza. Attenzione però al Paris Saint German che si sarebbero già fatti vivi con il club rossoblù. Tra la Juventus e il Genoa c'è un rapporto molto importante con le due squadre che nelle ultime stagioni hanno concluso affari importanti che hanno portato dalla Liguria al Piemonte Rolando Mandragora, Stefano Sturaro e Tomas Rincon. I bianconeri vogliono affrettare l'affare e andare ad acquistare il calciatore per lasciarlo in prestito fino alla fine della stagione al Grifone.

© Riproduzione Riservata.