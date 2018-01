Calciomercato Milan/ News, si complica l'affare Edin Dzeko (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: si complica la possibilità di vedere Edin Dzeko nella squadra meneghina che negli ultimi anni era ventilata più volte.

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Edin Dzeko - La Presse

Si è parlato molto negli ultimi giorni della possibilità di vedere Edin Dzeko passare al Milan. L'attaccante bosniaco infatti pareva entrato nel mirino del calciomercato rossonero con il club pronto addirittura a mettere a segno il colpo nella sessione di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare però che si sia frenata la trattativa per diversi motivi. L'entourage del calciatore infatti avrebbe smentito la possibilità di vedere il calciatore lasciare Roma a gennaio con i giallorossi che non sembrano intenzionati a cederlo almeno ora. Non è da escludere però che il Milan torni a pensare al calciatore nella prossima estate. Edin Dzeko in questo momento è un po' in difficoltà e non riesce a segnare continuamente come la scorsa stagione. Nonostante questo rimane un attaccante dotato di grandissima fisicità e anche di una tecnica molto importante per un giocatore della sua stazza. Se il Milan dovesse cedere Nikola Kalinic potrebbe pensare davvero di provare a strapparlo alla Roma.

SOSA È DEL TRABZONSPOR

Il Milan incassa tre milioni di euro e sorride. La sessione di calciomercato regala anche questo alla squadra di Gennaro Gattuso, grazie a una trattativa conclusa l'estate scorsa. José Ernesto Sosa è stato ceduto in prestito oneroso al Trabzonspor, prima di diventare ufficialmente ieri un calciatore della squadra turca. Dopo aver incassato un assegno da 1.35 milioni per il prestito la squadra infatti ha incassato altre tre per il riscatto. Sosa è un classe 1985 che era stato pescato dal Bayern Monaco in Argentina all'Estudiantes. Dopo alcune stagioni complicate era stato girato poi al Napoli dove non era riuscito ad esplodere. La sua esperienza al Besiktas in due anni lo aveva riportato sulla cresta dell'onda con il Milan che aveva così deciso di acquistarlo lo scorso anno. Il ritorno in Turchia al Trabzonspor non gli ha comunque ancora regalato grosse soddisfazioni sul rettangolo verde di gioco.

© Riproduzione Riservata.