Calciomercato Napoli/ News, De Laurentiis decide di acquistare Deulofeu e Verdi (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: il Presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di acquistare sia Simone Verdi che Gerard Deulofeu.

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis - La Presse

Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere a sorpresa di rinforzare la squadra con un doppio colpo in questa sessione di calciomercato. Secondo Premium Sport infatti il presidente del Napoli avrebbe deciso di acquistare sia Simone Verdi che Gerard Deulofeu. Niccolò Ceccarini a TMW Radio ha sottolineato: "Per Simone Verdi ormai ci siamo, oggi ci sarà l'incontro decisivo per definire l'ingaggio del calciatore. Se tutto va per il verso giusto tra martedì e mercoledì il calciatore del Bologna effettuerà le visite mediche per il Napoli". Per quanto riguarda invece il calciatore del Barcellona si parla di un acquisto in prestito con diritto di riscatto. L'esterno spagnolo è un ragazzo dotato di grande rapidità e tecnica, che può fare la differenza quando gioca largo. Deulofeu conosce bene il campionato italiano, visto che lo scorso anno ha giocato per sei mesi nel Milan all'epoca di Vincenzo Montella, regalando belle prestazioni e aiutando il Milan a tornare in Europa dopo diversi anni.

CESSIONE DEFINITIVA PER GIACCHERINI

Emanuele Giaccherini è destinato a lasciare il Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio. L'esterno d'attacco al Napoli infatti non trova spazio con il suo agente che ha ribadito più volte la volontà di trovare una squadra che gli offra le possibilità che in azzurro non ha mai avuto. L'esperto di calciomercato della squadra Rai Ciro Venerato ha parlato a Rai News 24 sottolineando: "Su Emanuele Giaccherini c'è il Chievo Verona favorito, ma ha telefonato anche la Spal. Il ragazzo può essere ceduto a titolo definitivo per circa 1.8 milioni di euro". Il giornalista però ha parlato anche di altre situazioni interessanti di calciomercato: "Conferme sul Sassuolo e sulla Sampdoria su Nikola Maksimovic, ma ci sono offerte anche dall'Hoffenheim. Il Napoli vuole darlo via solo in prestito e non a titolo definitivo". Va sottolineato che il difensore centrale è stato acquistato dal Torino per una cifra importante.

