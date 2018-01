Calciomercato Roma/ News, il Guangzhou piomba su Nainggolan (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: i cinesi del Guangzhou Evergrande piombano sul centrocampista belga Radja Nainggolan protagonista di un momento complicato.

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere molto lontano dalla Roma. Il centrocampista belga ex Cagliari sta vivendo un momento davvero molto difficile, dopo il video pubblicato su Instagram la notte di Capodanno che gli è valso la gara contro l'Atalanta e una pesante multa. Secondo quanto riportato da Gazzetta Tv pare che su di lui sia piombato il club cinese del Gunagzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. La squadra orientale avrebbe offerto ben quaranta milioni di euro per portarlo in Cina. Il calciatore al momento ha subito, anche per un calo delle prestazioni sul rettangolo verde di gioco, di un calo delle sue quotazioni e anche dell'interesse dei top club europei sul calciomercato. Per la Roma potrebbe essere un'occasione importante quella di cedere il ragazzo a quaranta milioni di euro. Nonostante questo c'è da stare attenti soprattutto al Manchester United che da tempo ha messo nel mirino il calciatore anche se ultimamente se n'è parlato molto di meno.

EL SHAARAWY VERSO L'INGHILTERRA

La Roma di Eusebio Di Francesco si starebbe preparando all'ennesima rivoluzione degli ultimi anni con diversi calciatori pronti a partire sul calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Rai Sport tra questi ci potrebbe essere Stephan El Shaarawy che piace a diversi club in Inghilterra. Il ragazzo ha dimostrato di essere ragazzo di grande spessore solo però a tratti, con prestazioni altalenanti. In questo inizio di stagione proprio Eusebio Di Francesco aveva dato al calciatore nuova linfa, con il girone di Champions League dove il ragazzo era stato addirittura devastante. Poi però è arrivata la consueta flessione, legata anche a un calo della condizione fisica. La Roma ha così scelto che di fronte a un'offerta difficile da rinunciare il calciatore sarà ceduto. Diversi club inglesi si starebbero muovendo per cercare di mettere a segno un colpo davvero importante.

