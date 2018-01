Nainggolan via dalla Roma? / Calciomercato news, il Guanghzou pronto all’attacco ma c’è il nodo Luxury Tax

Nianggolan via dalla Roma: le ultime notizie di calciomercato sul possibile addio del belga a Trigoria. Sul Ninja forte il Guanghzou Evergrande di Cannavaro.

15 gennaio 2018 Michela Colombo

Radja Nianggolan (LaPresse)

Che le imprese di capodanno non siano piaciute di certo non è un mistero ma di fatto la bravata di Nainggolan non avrebbe di certo accelerato il suo possibile addio alla Roma: il Ninja nonostante le sue professioni di amore potrebbe essere presto dall’altra parte del mondo e nello specifico in Cina. Le indiscrezioni di calciomercato di fatto si sono susseguite negli ultimi giorni e si parla addirittura di un contatto tra la dirigenza giallorosso e il club di Cannavaro che risalirebbe già all’autunno, ben pochi mesi dopo il rinnovo del giocatore belga fino al 2021 con i colori di Trigoria. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano dalla redazione del portale Forzaroma.info poi, il belga sarebbe stato ritenuto in partenza a prescindere da quanto successo nella famigerata notte di Capodanno, anzi il famoso video avrebbe rallentato le trattative già ben avviate nelle settimane precedenti tra tutte le parti in causa.

I NUMERI

Vediamo quindi quali sarebbero i numeri sul tavolo per cui Nainggolan sarebbe pronto ad andare via dalla Roma in questa finestra di calciomercato innervante. Secondo le ultime voci pare che il Guangzhou sarebbe pronto a versare nelle casse dei giallorossi ben 50 milioni di euro, cifra che consentirebbe al club di rimettersi in pari con i conti. Pronto l’affare con lo stesso Nainggolan, che chiamato dallo stesso Cannavaro avrebbe già ottenuto il suo SI di massima: 12 milioni di euro per il belga, che avendo origini indonesiane potrebbe anche giocare la Champions League Asiatica senza alcun problema con la quota stranieri. Il vero problema per la società cinese è però la Luxury tax, che la costringerebbe a pagare alla Federcalcio nazionale quasi il doppio di qualsiasi cifra oltre i 6 milioni di euro. Di fatto se l’Evergrande verserebbe la cifra di 50 milioni di euro alla Roma per questo colpo di calciomercato, nel contempo il club dovrebbe pagare alla Federcalcio cinese altri 44 milioni di euro. Non una cifra da poco anche per la società asiatica.

