RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news, domani il giorno decisivo: formula Turan per lui?

Rafinha all'Inter, calciomercato: domani potrebbe essere il giorno decisivo per l'affare col Barcellona. Si lavora su una trattativa simile a quella di Arda Turan all'Istanbul Basaksehir.

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Rafinha all'Inter, calciomercato - La Presse

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio di Rafinha dal Barcellona all'Inter. Il giovane calciatore sembra pronto a vestire la maglia dei nerazzurri in una sessione di calciomercato di gennaio molto attiva. Secondo quanto riportato da FcInterNews la trattativa si potrebbe svolgere come quella che ha portato proprio dal Barcellona all'Istanbul Basaksehir il centrocampista Arda Turan. Il calciatore è stato prestato per due anni e mezzo al club turco, con il Barcellona che si è riservato però la possibilità di venderlo nel caso dovesse arrivare un'offerta. Secondo quanto riportato da Premium Sport il club meneghino vorrebbe chiedere al Barca un prestito gratuito su più stagioni con un diritto di riscatto che varierà in base al numero delle partite effettive che saranno giocate. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio il giorno decisivo per chiudere la trattativa in questione.

MARCHETTI: ECCO COSA SERVE PER SBLOCCARE LA TRATTATIVA

Rafinha all'Inter? Pare ci siano delle condizioni per far sbloccare la trattativa che potrebbe nella sessione di calciomercato di gennaio regalare a Luciano Spalletti un calciatore dotato di grandissimo talento. Inoltre Rafinha potrebbe essere proprio il calciatore adatto per giocare dietro le punte nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Ne ha parlato Luca Marchetti durante la trasmissione Tutti Convocati in onda su Radio 24. Il giornalista ha sottolineato: "La trattativa di calciomercato è complicata perché il Barcellona non riesce a dare una valutazione al calciatore. Non si riesce insomma a dare un valore al giocatore. Appena questa situazione sarà sbloccata allora potrebbe arrivare all'Inter". Sicuramente il calciatore potrebbe diventare un punto fermo della squadra nerazzurra, sempre se riuscirà a trovare la condizione dopo un brutto infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo.

