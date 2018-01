Suso via dal Milan?/ Calciomercato gennaio, Liverpool respinto: “Io voglio restare qui, per ora”

Suso via dal Milan? Calciomercato gennaio, Liverpool respinto: “Io voglio restare qui, per ora”. Le ultime notizie sul futuro del calciatore spagnolo, gli aggiornamenti

15 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Suso via dal Milan? (Foto: LaPresse)

Suso via dal Milan? Non se ne parla, per ora. Il fantasista spagnolo ha usato il suo account Instagram per mettere a tacere tutte le indiscrezioni di calciomercato sul suo futuro. Nelle ultime settimane sono emerse voci e rumors sulla possibilità di salutare il Milan, oggi invece ha confermato la volontà di continuare a indossare la maglia rossonera. «Ho firmato da poco un importante rinnovo. Ma io penso al campo e al mercato ci pensa il mio agente. Leggo, mi riferiscono di tutto: voci, volontà, presunte trattative e inesattezze. Provo a chiarire», comincia così il messaggio di Suso. «Prima cosa: non mi interessa nulla della clausola, per conta solo il campo e 5 mesi che dovranno vederci protagonisti», prosegue il calciatore spagnolo. Poi chiede « rispetto per una società storica e speciale come il Milan che si di me ha puntato ed investito tanto». Infine, ribadisce che la cosa più importante è la sua volontà: «Ed io voglio per adesso voglio solo stare qui. Tutto il resto sono solo chiacchiere».

SUSO VIA DAL MILAN? LA SMENTITA SU INSTAGRAM

Corteggiato dal Liverpool, ma legato al Milan da un contratto con una clausola rescissoria di 40 milioni di euro valida dal primo luglio, Suso scende in campo. Non quello di calcio, ma quello del calciomercato. Il fantasista spagnolo ha giurato fedeltà al Milan. E il club rossonero non intende indebolire la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso cedendo i pezzi migliori perché c'è un posto in Champions League da conquistare, anche se ciò sembra legato alla conquista dell'Europa League più che ad un improbabile raggiungimento del quarto posto in campionato. Di certo al momento Suso è contento al Milan, quindi l'ipotesi di un trasferimento in Premier League, soprattutto nei mesi che portano al Mondiale, non è presa in considerazione dallo spagnolo. Se però dovesse arrivare un'offerta importante, allora le cose potrebbero cambiare... Ma in quel caso conterà anche, e soprattutto, la volontà di Suso, come ha scritto il giocatore stesso sui social.

