Verdi al Napoli / Calciomercato news, oggi il giorno del sì definitivo?

15 gennaio 2018 Mauro Mantegazza

Simone Verdi (LaPresse)

Simone Verdi e il Napoli: l’affare è davvero imminente, tanto che il sì di Verdi ai partenopei è atteso già in giornata. Rientrato dalla vacanza a Dubai che si è concesso nella settimana di pausa invernale, l’attaccante è stato il primo a presentarsi alla ripresa degli allenamenti del Bologna, ieri pomeriggio: professionista esemplare, ma il corteggiamento del Napoli è ormai noto da tempo e adesso il colpo di calciomercato del presidente Aurelio De Laurentiis appare davvero ad un passo. A Bologna naturalmente sperano di no: un gruppetto di tifosi ieri ha esortato Verdi a non andare via per evitare che la squadra s’indebolisca. La risposta del giocatore si è limitata a un diplomatico: "Ciao a tutti", segnale che una risposta più ampia avrebbe presumibilmente deluso le speranze dei tifosi del Bologna. In pratica, Simone Verdi ha accettato l’offerta del Napoli e il sì al trasferimento potrebbe avvenire già oggi. Sembrano dunque superate le perplessità dello stesso giocatore, che temeva di andare a Napoli a fare la riserva per sei mesi, magari per poi dover cambiare aria già a giugno. Il serrato corteggiamento ha fatto invece capire a Verdi che il Napoli crede molto in lui e non soltanto per completare La Rosa negli ultimi mesi della stagione, ma anche per un progetto a lunga scadenza.

SIMONE VERDI AL NAPOLI: OGGI GIORNO DECISIVO?

Oggi dunque il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli incontrerà l’entourage del giocatore per discutere i dettagli della trattativa. Nelle intenzioni del Napoli c’è la possibilità di mettere il giocatore a disposizione di Maurizio Sarri al massimo in un paio di giorni. Obiettivo fattibile, perché la trattativa con il Bologna praticamente è conclusa. Al club emiliano andranno 20 milioni di euro, più un altro paio in bonus. Al giocatore, invece, è stato sottoposto un contratto importante, della durata di cinque anni con stipendio base di 1,5 milioni di euro a stagione e vari aumenti da stabilire di anno in anno. Cifre importanti, che Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire per assicurare a Maurizio Sarri un giocatore che già conosce e che risponde alle sue esigenze tecnico-tattiche. Ricordiamo infatti che Verdi giocò nell’Empoli per due stagioni, dal 2013 al 2015, cioè nell’anno della promozione e in quello della convincente salvezza che imposero Sarri all’attenzione generale portandolo sulla panchina del Napoli, dunque per Simone potrebbe anche essere più breve l’apprendistato che sembra inevitabile per ogni nuovo acquisto in una squadra di Sarri. Considerando che a gennaio i tempi sono più risicati rispetto all’estate, anche questo fattore ha la sua importanza.

