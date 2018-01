Andrea Belotti/ Calciomercato news, il Gallo su Instagram: nessun gelo tra me e Cairo

Andrea Belotti: il Gallo rassicura i fan sui social sull'inesistenza di alcun gelo tra lui e il presidente del Torino Cairo. Il bomber rimane richiesto anche nel calciomercato invernale.

16 gennaio 2018 Michela Colombo

Andrea Belotti (LaPresse)

Andrea Belotti torna a far parlare di sé ma non con i suoi gol bensì sui social: poco fa il Gallo si è infatti preoccupato di rassicurare i tifosi del Torino sull’inesistenza del presunto gelo tra lui e il presidente Cairo. La notizie infatti era rimbalzata veloce presso il quotidiano piemontese Tuttosport, secondo cui il mancato rinnovo e adeguamento di contratto promesso e la mancanza di gol da parte del bomber avrebbe ulteriormente deteriorato i rapporti tra giocatore e dirigenza granata. Benchè la questione contratto rimanga sullo sfondo e soprattutto in fase di stallo, Belotti non ha esitato a ribadire ancora una volta il suo attaccamento alla maglia granata, come già fatto parecchie volte e la foto pubblicata sul suo profilo instagram è più che mai eloquente. Una semplice scritta bianca su sfondo (manco a dirlo) granata che recita” Gelo tra me e il Presidente Cairo? Io un caso, una patata bollente? Nulla di più falso e assurdo!”.

FORTI LE SIRENE DEL MERCATO

Se Cairo ha detto più volte di non voler cedere per nessun motivo Andrea Belotti, (che vanta già una clausola di 100 milioni di euro) e lo stesso Gallo ha più volte rassicurato in questo senso i tifosi granata, il nome del bomber continua ad avere un forte mercato, e le indiscrezioni si seguono veloci. Cercato da club di tutto il mondo, Belotti piace benché i gol continuano a mancare: Milan, Atletico Madrid, Inter e Manchester United sono solo alcuni degli ultimi club che continuano a seguire il caso da vicino. Sirene di mercato a parte però ora il Gallo abbisogna di minutaggio in campo e soprattutto di reti: troppi gli infortuni subiti in questa stagione e pochissime le reti, appena 4 in Campionato e tre in Coppa Italia, per un giocatore che nella precedente stagione ne aveva messi a bilancio ben 38. Il primo ad esserne consapevole però è lo stesso bomber tanto che pure nelle vacanze ha voluto farsi seguire da vicino dal professor Solustri, per poter tonare presto in campo al top della condizione fisica.

Un post condiviso da Andrea Belotti (@gallobelotti) in data: Gen 16, 2018 at 5:08 PST

