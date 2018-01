Baselli all'Inter? / Calciomercato news: Spalletti spinge per il suo arrivo, ma il Torino spara alto

Baselli all'Inter? Calciomercato news: Luciano Spalletti spinge per l'interno di centrocampo che gli piace fin dai tempi della Roma. Il Torino però spara alto, vuole 15 milioni di euro.

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Baselli all'Inter? Calciomercato news - La Presse

L'Inter ha lavorato a diverse piste per il centrocampo nella sessione di calciomercato di gennaio. Si è parlato di Ramires del Jiangsu Suning e di Rafinha del Barcellona, due calciatori che erano sembrati molto vicini ma per i quali improvvisamente c'è stata una brusca frenata. Secondo La Stampa i nerazzurri sarebbero su Daniele Baselli, centrocampista classe 1992 che al momento gioca nel Torino. Luciano Spalletti lo segue fin dai tempi della Roma, calciatore che da tempo sta dimostrando di essere di assoluto livello e in grado di cambiare passo soprattutto se gioca da interno sinistro. Il problema è legato esclusivamente dalla volontà del Torino che vuole quindici milioni di euro cash per chiudere la trattativa. I nerazzurri però vorrebbero al momento chiudere con un prestito con diritto di riscatto da esercitarsi in estate. La situazione dovrebbe risolversi in pochi giorni perché se il Torino dovesse cedere il calciatore allora dovrà avere del tempo per trovare un sostituto.

LA CARRIERA DEL CALCIATORE

Daniele Baselli è nato a Manerbio il 12 marzo del 1992. Cresciuto nella primavera dell'Atalanta ha esordito però tra i professionisti con la maglia del Cittadella dove è stato in prestito biennale e dove ha iniziato a conoscere la cadetteria. L'anno successivo è tornato all'Atalanta, dove fin da subito il suo impatto è stato importante tanto che il ragazzo si è conquistato la maglia della nazionale under 21 di Gigi Di Biagio. Nell'estate del 2015 è passato al Torino insieme al compagno di squadra Davide Zappacosta per una cifra complessiva di poco superiore ai dieci milioni di euro. Il calciatore è nato come un regista puro e dopo alcune stagioni si è capito che da interno sinistro avrebbe fatto meglio. Così è nata per lui una nuova carriera dimostrando che potrebbe nel tempo anche migliorarsi. Staremo a vedere se il calciatore avrà la possibilità di giocare con la maglia dell'Inter già da gennaio.

