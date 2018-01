Calciomercato Inter/ News, salta Ramires: virata su Manuel Fernandes? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate al club nerazzurro: Ramires potrebbe saltare davvero e così i meneghini potrebbero puntare sul centrocampista Manuel Fernandes della Lokomotiv.

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Bryan Cristante - La Presse

Sembra essere molta la distanza tra l'Inter e i due obiettivi di calciomercato per il centrocampo: Rafinha e Ramires. Infatti sia con il Barcellona che con il Jiangsu Suning non è stato trovato l'accordo e presto potrebbero arrivare delle novità molto interessanti. Secondo quanto riportato da SportItalia per questo l'Inter potrebbe tornare su un calciatore seguito a lungo in passato, Manuel Fernandes. Il portoghese della Lokomotiv Mosca sarebbe balzato in pole position e potrebbe diventare un'alternativa credibile per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Non viene escluso però il fatto che proprio Manuel Fernandes potrebbe essere usato come contropartita per arrivare proprio al brasiliano Ramires. Potrebbe quindi volare a giocare in Cina il calciatore classe 1986 che in passato ha vestito le maglie di Benfica, Portsmouth, Everton, Valencia e Besiktas sempre con ottimi risultati tanto da meritarsi anche la chiamata da parte della nazionale portoghese.

SUMMIT CON RISO PER JANKTO E CRISTANTE

L'Inter è a lavoro per il calciomercato di giugno, alla ricerca di centrocampisti giovani e di talento che possano impreziosire di sostanza e qualità il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it ci sarebbe stato un summit ieri tra il direttore sportivo Piero Ausilio e il procuratore Giuseppe Riso. L'agente tra gli altri detiene la procura di Bryan Cristante dell'Atalanta e di Jacub Jankto dell'Udinese. I due calciatori interessano molto all'Inter, ma c'è da considerare che su di loro c'è praticamente mezza Serie A. Cristante piace soprattutto alla Juventus che da tempo sta lavorando a questa pista, mentre su Jankto più che altro abbiamo visto il Milan pronto anche a presentare un'offerta per la sessione di calciomercato di gennaio. Nella sessione di riparazione però sia l'Atalanta che l'Udinese non avrebbero nessuna intenzione di lasciare partire i due calciatori che sono fondamentali per concludere la stagione.

© Riproduzione Riservata.