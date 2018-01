Calciomercato Juventus/ News, non solo Emre Can: in estate arrivano due centrocampisti (Ultime notizie)

16 gennaio 2018

La Juventus in estate potrebbe decidere di rifondare nuovamente il centrocampo. La chiave di volta è legata a Claudio Marchisio che dovrebbe lasciare la Juventus alla fine della stagione. Nella sessione di calciomercato dell'estate 2018 infatti i bianconeri potrebbero decidere di puntare un altro centrocampista importante oltre a Emre Can che è praticamente un affare già fatto. Secondo quanto riportato da Premium Sport sono tre i calciatori nel mirino e solo uno di questi dovrebbe arrivre. Piacciono Bryan Cristante dell'Atalanta, Lorenzo Pellegrini della Roma e Niccolò Barella del Cagliari. I tre centrocampisti sono tutti giovani e molto diversi. Il calciatore del Cagliari è quello più offensivo, in grado di giocare sia da interno che da trequartista. Quello della Roma invece probabilmente il più completo, ma il ragazzo dell'Atalanta è un calciatore dotato di maggiore tecnica rispetto agli altri due.

IL MARSIGLIA VUOLE LICHTSTEINER

Stephan Lichtsteiner è in scadenza di contratto e potrebbe a sorpresa partire nel calciomercato di gennaio. La Juventus a destra è molto coperta nonostante Mattia De Sciglio sia stato fuori a lungo e sia in questo momento ancora fermo ai box. La duttilità di Benedikt Howedes e Andrea Barzagli, oltre a Stefano Sturaro che studia da terzino, infatti permetterebbe a Massimiliano Allegri di dormire sogni tranquilli anche se dovesse partire lo svizzero. Secondo quanto riportato da SportItalia il calciatore piace davvero molto all'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia che potrebbe anche presentare un'offerta interessante ai bianconeri, visto che comunque lo perderebbero a zero. Matteo Darmian comunque rimane un obiettivo della Juventus che potrebbe anche decidere di fare un colpo nonostante la presenza di tante alternative all'interno della rosa a disposizione del tecnico livornese. Il Manchester United vuole per lui 18 milioni di euro.

