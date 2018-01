Calciomercato Milan/ News: piace Neres, ma c'è la fila (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: piace moltissimo il giovane classe 1997 dell'Ajax Neres, ma per arrivare a lui c'è la fila dal Manchester City al Liverpool

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Massimiliano Mirabelli - La Presse

Il Milan punta molto sui giovani talenti per impreziosire la sua rosa già in questa sessione di calciomercato di gennaio. Tra i nomi fatti dai media nelle ultime ore c'è anche quello di David Neres. Secondo MilanNews.it ci sarebbe anche il Milan sul giovane talento dell'Ajax per il quale c'è proprio la fila. In Inghilterra infatti sono convinti che il ragazzo piaccia anche al Liverpool di Jurgen Klopp e al Manchester City di Pep Guardiola. Inoltre sul ragazzo c'è da tempo anche la Roma di Eusebio Di Francesco. David Neres è un'ala che può giocare sia a destra che a sinistra, brasiliano di grande rapidità e tecnica può fare la differenza anche quando calcia da lontano. Cresciuto nel San Paolo è stato acquistato un anno fa dai lancieri che ora potrebbero anche decidere di cederlo se arriverà un'offerta congrua. In questa stagione ha collezionato 16 presenze in Eredivise mettendo a segno 8 reti e completando addirittura undici assist.

PIACE MIONIC

Massimiliano Mirabelli si sta muovendo per osservare in tutta Europa diversi calciatori importanti che possano fare la differenza dopo essere esplosi definitivamente. La dirigenza rossonera, secondo quanto riportato da MilanNews, sarebbe partita alla volta della Croazia per osservare da vicino Antonio Mionic, trequartista classe 2001 che gioca nell'Istria 1961. Giocatore dotato di grandissimo talento è bravo anche a cambiare passo quando gioca largo. Il Milan ci potrebbe puntare nell'estate prossima quando sarà importante battere la folta concorrenza. Di Mionic infatti si sono accorte diverse squadre importanti in giro per l'Europa e non solo il Milan. Giocatore dotato di un piede importante al momento sta giocando con la maglia dell'Under 17 del suo club non ancora arrivato a giocare quindi tra i professionisti. Il Milan lo farebbe giocare almeno inizialmente con la sua primavera dove potrebbe fare la differenza.

© Riproduzione Riservata.