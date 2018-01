Calciomercato Napoli/ News, emissario azzurro in Spagna per Alvaro Garcia (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: emissario della squadra azzurra sarebbero volati in Spagna per osservare da vicino il talentuoso Alvaro Garcia del Cadice.

16 gennaio 2018

Il Napoli sonda anche talenti non poi così noti per cercare di acquistare i fenomeni del domani. Il colpo a sorpresa del calciomercato di gennaio potrebbe essere Alvaro Garcia che milita al momento nella Serie B spagnola con la maglia del Cadice. La Gazzetta dello Sport sottolinea come un emissario della squadra azzurra sarebbe stato presente a seguire Cadice-Cordoba per osservare da vicino il giovanissimo attaccante. Questi ha giocato una grande partita, segnando anche unaq rete. Il ragazzo ha un clausola rescissoria che si attiverà alla fine della stagione e sarà di otto milioni se il Cadice resterà in seconda divisione e salirà a sedici in caso di promozione. Il Napoli potrebbe decidere di fare questo colpo a sorpresa per dare a Maurizio Sarri una nuova alternativa davanti con un calciatore di grande avvenire e sul quale si stanno iniziando a muovere le big di tutta Europa.

IL PSG PIOMBA SU FAOUZI GHOULAM

Il terzino algerino Faouzi Ghoulam sembra pronto a un inaspettato recupero, pronto a cambiare marcia per superare un brutto infortunio che aveva fatto temere di vederlo fuori fino a marzo. Nonostante il problema fisico e il rinnovo del suo contratto che era in scadenza a giugno il ragazzo è seguito con attenzione da diverse big per il calciomercato della prossima estate. Secondo quanto riporta Calciomercato.com in Francia sarebbero sicure che il Paris Saint German sia interessato a prendere questo forte calciatore. Arrivato al Napoli da semi sconosciuto Ghoulam in pochi anni è diventato uno dei terzini mancini più forti tra quelli che militano in Europa. Sappiamo tutti quanto il Paris Saint German sia pronto a investire su un calciatore se davvero interessato e quindi eventualmente non farebbe di certo paura la nuova clausola rescissoria inserita all'interno del suo contratto. Staremo a vedere se davvero i francesi piomberanno sul calciatore.

