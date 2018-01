Calciomercato Roma/ News: Nainggolan no, ma Emerson Palmieri può partire (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra giallorossa: Radja Nainggolan non lascerà la capitale, ma Emerson Palmieri potrebbe anche decidere di partire subito.

16 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Emerson Palmieri - La Presse

Radja Nainggolan non lascerà la Roma nel calciomercato di gennaio. Il centrocampista belga ex Cagliari infatti è stato blindato fino alla fine della stagione, anche se la società giallorossa ha già fatto sapere che se dovesse arrivare un'offerta importante se ne potrebbe anche parlare. Il Guanghzou Evergrande sembra pronto a presentare un'offerta importante con i giallorossi che appaiono interessati a capire cosa i cinesi hanno da dire. Secondo quanto riportato dall'Ansa però pare che dagli ambienti vicino ai giallorossi il calciatore pronto a lasciare la squadra capitolina sarebbe Emerson Palmieri. Il terzino sinistro è completamente recuperato dal brutto infortunio che aveva subito nella scorsa stagione. Su di lui c'è il pressing della Juventus da tempo, anche se sembrano pronte diverse squadre inglesi a formulare un'offerta importante che possa accontentare la squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

L'AGENTE DI KADERABEK

Da ieri circola per il calciomercato della Roma il nome di Pavel Kaderabek, terzino classe 1992 dell'Hoffenheim. Il calciatore ceco è sicuramente una novità interessante che si sta imponendo all'attenzione in Bundesliga, dimostrando di essere calciatore affidabile e anche di buona prospettiva. Il suo agente Viktor Kolar ha parlato ai microfoni di PagineRomaniste.com ammettendo anche i contatti con il club capitolino. Ecco le sue parole: "Con la Roma abbiamo parlato, più o meno verso l'autunno scorso. Non posso dire con chi ho parlato, ma in questo momento non ci sono contatti. L'offerta alla fine non è stata fatta, non so proprio se ci saranno delle possibilità in questa sessione di calciomercato". La Roma potrebbe essere interessata all'acquisto di questo calciatore visto che sono in uscita sulle corsie difensive i brasiliani Bruno Peres ed Emerson Palmieri che hanno scatenato diversi club loro interessati.

