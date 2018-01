Deulofeu al Napoli?/ Calciomercato gennaio: lo spagnolo diventa il primo obiettivo per l'attacco

Deulofeu al Napoli? Calciomercato gennaio, il laterale spagnolo del Barcellona diventa il primo obiettivo dei partenopei che hanno già incassato il rifiuto da parte di Simone Verdi

16 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Gerard Deulofeu, esterno offensivo del Barcellona (Foto LaPresse)

Gerard Deulofeu diventa l’obiettivo numero 1 del Napoli in questo calciomercato invernale: la trattativa per portare l’esterno spagnolo alla corte di Maurizio Sarri è diventata una priorità dopo il rifiuto ufficiale di Simone Verdi, che ha scelto di rimanere al Bologna. Deulofeu è in uscita dal Barcellona: lo ha detto Ernesto Valverde, che in una conferenza stampa della scorsa settimana aveva sostanzialmente ammesso come il giocatore non avesse il profilo giusto per il tipo di calcio che l’allenatore blaugrana ha in mente. I fatti – 16 vittorie e 3 sconfitte nella Liga, unica squadra imbattuta nei grandi campionati europei – danno ragione al tecnico e dunque l’esterno non dovrebbe chiudere la stagione con il Barcellona, ma nemmeno dovrebbe tornarci visto che a questo punto il club catalano sta meditando la cessione a titolo definitivo. A quanto può prenderlo il Napoli: dalla Spagna Juan Jimenez, giornalista di As, ha detto intervenendo a Radio Kiss Kiss che nonostante la clausola da 20 milioni di euro il prezzo giusto potrebbe essere di 12 milioni; anche perché appunto la capolista del campionato spagnolo deve monetizzare dopo gli acquisti di Philippe Coutinho e Jerry Mina, dunque almeno un paio di giocatori dovranno partire e uno di questi è Javier Mascherano. L’altro sarà Deulofeu: il Napoli potrebbe davvero prenderlo?

LE POSSIBILITA’ DEL NAPOLI

Deulofeu tornerebbe volentieri in Italia: lo scorso anno aveva intrapreso lo stesso percorso, liberandosi dall’Everton dove giocava poco per arrivare nel Milan e risultare importante per il ritorno dei rossoneri in Europa. Oggi lo spagnolo si troverebbe a giocare in un contesto diverso: il campionato è lo stesso, ma il Napoli è una squadra che nel reparto offensivo ha certezze granitiche e due esterni come José Callejon e Lorenzo Insigne. Pure, Deulofeu è il nome che maggiormente attirava l’interesse di Maurizio Sarri, laddove il presidente Aurelio De Laurentiis era maggiormente orientato su Verdi per la maggiore conoscenza del calcio italiano. Lo spagnolo del Barcellona è sicuramente un grande talento e prenderlo a 12 milioni – ma anche a 20 – sarebbe forse un affare considerati i prezzi odierni; resta da capire se e quanto i partenopei vogliano affondare il colpo, sapendo che molto probabilmente fino a giugno Deulofeu sarebbe una riserva di lusso, utilizzabile solo in Europa League e in partite “minori” di campionato. Sempre che il progetto non riguardi una base pluriennale, facendo anche qualche ipotesi per un futuro che contempli anche la prossima stagione e quella seguente…

