Emre Can alla Juventus? / Calciomercato news, il giocatore: non ho ancora firmato nulla, parlo con tutti

Emre Can alla juventus? L'obbiettivo numero 1 del calciomercato bianconero frena gli entusiasmi, ricordando di non aver ancora firmato nulla e di essere aperto ad altri club.

16 gennaio 2018

Emre Can con la maglia del Liverpool (LaPresse)

Doccia gelata in casa Juventus: l’obiettivo di calciomercato numero 1 Emre Can ha gettato acqua sul fuoco e raffreddato l’entusiasmo dei tifosi della Vecchia Signora per i quali ormai le firme del contratto era questione di giorni se non ore. Il giocatore del Liverpool ha parlato nella tarda serata di ieri ai microfoni di Sky sport a proposito del proprio futuro e ha lanciato dichiarazioni davvero pesanti in questo senso: “Il mio agente si prende cura di ciò che accadrà la prossima estate, ma io fino a quel momento sono qui e non ho ancora firmato niente con la Juventus né con altri club. Sto parlando con tutti, ovviamente anche con il Liverpool. Perché no? E' un club fantastico e ho ancora un contratto qui. Adesso mi concentro solo sul campo e l'unica cosa certa è che darò sempre tutto per questa maglia". Pare quindi che il passaggio di Emre Can alla Juventus non sia più così immediato e neppure, poi così certo, almeno come lo era fino a pochi giorni fa.

ASPETTATIVE DELUSE

Fino a pochi giorni fa infatti pareva tutto già fatto: la Juventus già da tempo ha un accordo di massima con lo stesso giocatore e le colonne dei principali giornali sportivi già lodavano la prontezza della dirigenza della Vecchia Signora ad accaparrarsi per giugno un dei gioielli della formazione di Klopp. Poi però lo stesso Emre Can ha frenato gli entusiasmi con un colpo a sorpresa, che chiaramente ha deluso non poche aspettative. A ferire più l’orgoglio dei tifosi bianconeri forse la dichiarazione della sua apertura anche al Liverpool, con il quale sarebbe in scadenza di contratto il prossimo giugno 2018. Probabilmente si sono rivelate determinanti in questo senso le belle prestazioni fatte con i Reds, terza forza della Premier League a quota 47 punti, alla pari del Chelsea di Conte, campione d’Inghilterra in carica. La grande vittoria contro il City recuperata poi solo lo scorso 14 gennaio potrebbe aver smorzato l’entusiasmo dello stesso Emre Can di volare verso una nuova destinazione. La dirigenza della Vecchia Signora chiaramente ora dovrà riprendere: presto quindi un nuovo rilancio?.

