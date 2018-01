Lisandro Lopez all’Inter/ Calciomercato news: il portoghese ha scelto il numero 2

Lisandro Lopez all'Inter. Il colpo di calciomercato nerazzurro ha già scelto il numero di maglia che sarà il 2: Spalletti lo farà esordire contro la Roma domenica?.

16 gennaio 2018 Michela Colombo

Lisandro Lopez (LaPresse)

Uno dei primi colpo di calciomercato fatti in questa session invernale è stato ovviamente l’arrivo in prestito di Lisandro Lopez all’Inter. Ieri il giocatore è infatti approdato a Milano per le firme si è già presentato al gruppo di Luciano Spalletti con il quale ha svolto un primo allenamento pomeridiano. Solo oggi però si potrà parlare davvero dell’argentino in nerazzurro, visto che effettivamente comincerà la sua vita alla Pinetina e già i tifosi si chiedono se il tecnico ex giallorosso lo metterà in campo nel prossimo match di domenica contro la Roma per il Campionato di Serie A. Visto l’incontro previsto è probabile che Spalletti decida di far fare la passerella allo stesso Lisandro solo più tardi, ma ovviamente l’ultima decisione toccherà allo stesso allenatore. Nel frattempo il difensore ha già scelto il proprio numero di maglia che sarà il 2, già tenuto durante praticamente tutta la sua carriera a professionista.

IL COMMENTO DI SCONCERTI

Se nei giorni scorsi in casa Inter si sono detti entusiasti dell’arrivo dello stesso Lisandro Lopez, che ha ricevuto l’ok anche allo stesso allenatore Luciano Spalletti, questo affare di calciomercato non ha ovunque incontrato la stessa accoglienza. Di certo il difensore argentino risultato essenziale per la rosa nerazzurra, che risultata sguarnita di fatto in quella parte, ma è per ora poco probabile che scalzi Miranda e Skriniar dalla lista dei titolari fissi. Mario Sconcerti per esempio ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio: “Lisandro Lopez è un rinforzo perchè un difensore mancava. Un altro conto è l’utilità, si spera che l’Inter ne abbia bisogno il meno possibile. I titolari sono Miranda e Skriniar, il quarto centrale mancava. E’ un’aggiunta doverosa, un rinforzo vedremo. Ha avuto qualche infortunio che l’ha fermato nell’età più importante, ha giocato pochissimo negli ultimi tempi, questo fa pensare che ci sia stata un’involuzione“. Un commento duro quindi e che i tifosi nerazzurri sperano di poter vedere smentito, e pure molto presto.

© Riproduzione Riservata.