Verdi al Napoli?/ Calciomercato news: scatta l’ultimatum azzurro e il Bologna alza la posta

Verdi al Napoli? Scatta l'ultimatum della dirigenza azzurra per il giocatore del Bologna, sempre più indeciso del suo trasferimento in questa sessione di calciomercato invernale.

16 gennaio 2018 Michela Colombo

Simone Verdi (LaPresse)

Potrebbe esse davvero oggi il giorno decisivo per vedere Simone Verdi andare davvero al Napoli: in questo mese di calciomercato invernale non c’è caso più annoso che il possibile trasferimento del felsineo alla corte di Sarri. Se fino a ieri il passaggio pareva cosa fatta, nelle ultime ore di ieri è giunta una brusca frenata da parte dello stesso esterno di Broni, che pare non essere poi più così convinto dell’affare. Dietro a tale mossa non c’è di certo un rifiuto della destinazione, tutt’altro, ma come abbiamo già evidenziato nei giorni scorsi, la paura di trovare poca continuità in campo vista la ricchezza di rosa in casa partenopea. La richiesta di altre 24 ore per decidere fatta da Verdi però non hanno trovato troppa comprensione in casa Napoli, dove invece pare che la pazienza della dirigenza sia ormai al limite. E’ quindi scattato l’ultimatum: ultime 24 ore per Verdi per decidere se lasciare il Bologna o meno e poi De Laurentiis e i suoi si muoveranno su altri obbiettivi di calciomercato, in primis pare Gerard Deulofeu.

IL BOLOGNA NE APPROFITTA

Con il timore di andare a Napoli e vedere solo la panchina, a Simone Verdi serve più tempo per decidere: le promesse fatte da Sarri e il Napoli sono note da giorni eppure il giocatore non rimane del tutto convinto dell’affare. Il primo ad approfittare del momento di crisi dello stesso giocatore è il Bologna, che ovviamente ha fiutato la possibilità di tenersi per se il proprio gioiello, o per lo meno l’opportunità di monetizzare di più. Ecco quindi che con la richiesta di altro tempo fatta dallo stesso giocatore pare che il club felsineo abbia rilanciato una nuova offerta per il suo cartellino al tavolo campano: da 20 milioni di euro a 23 milioni più due di bonus. Un mossa che chiaramente non è piaciuta agli ambienti campani benché in caso di Si da parte del giocatore non sarebbe determinante per la buona chiusura dell’affare. Le prossime ore saranno quindi decisive: staremo a vedere.

