Calciomercato Inter/ News, Kondogbia decisivo nell'affare Joao Mario-Valencia (Ultime notizie)

Calciomercato Inter/ News, Kondogbia decisivo nell'affare Joao Mario-Valencia

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Geoffrey Kondogbia può diventare fondamentale nel passaggio di Joao Mario al Valencia nella sessione di gennaio.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Mario - La Presse

Continuano gli affari di calciomercato sulla tratta che porta a Milano a Valencia. Nelle ultime sessioni di calciomercato infatti Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo si sono scambiati la maglia. Secondo quanto riportato da O Jogo pare che possa presto entrare nella lista di due calciatori in grado di vestire le due maglie il portoghese Joao Mario. Tutto però dipenderebbe a sorpresa proprio da Kondogbia. Il francese infatti potrebbe liberare un posto se dovesse partire verso la Cina, col Guangzhou Evergrande che punta su di lui dopo aver visto tramontare la trattativa che doveva portarli a prendere dalla Roma Radja Nainggolan. L'Inter potrebbe valutare anche un'offerta di prestito con diritto di riscatto pur di lasciar partire un calciatore che ha deluso ogni aspettativa e che nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti non pare aver trovato la sua giusta collocazione nonostante questo si sposi alla perfezione con le sue qualità da trequartista.

DUELLO CON LA JUVENTUS PER ELIZALDE

L'Inter potrebbe lanciare un duello di calciomercato alla Juventus per il terzino classe 2000 del Pescara Edgar Elizalde. Secondo quanto riportato da Il Centro al momento l'Inter sarebbe in vantaggio sui bianconeri per arrivare a questo giovane calciatore di assoluto livello che il Delfino ha acquistato in estate dal Wanderers di Montevideo per una cifra attorno a un milione di euro. Il Presidente Daniele Sebastiani sarebbe così pronto a portare a casa un'importante plusvalenza visto che il calciatore al momento viene valutato attorno agli otto milioni di euro. Il calciatore è un terzino sinistro dalle spiccate doti offensive, ma può adattarsi a giocare anche sull'altra corsia e anche al centro del reparto a quattro. Giocatore di grande qualità potrebbe essere acquistato dall'Inter in questa sessione di calciomercato per essere poi lasciato in prestito alla squadra abruzzese fino alla fine della stagione.

