Calciomercato Juventus/ News, le parole di Emre Can sono tutta pretattica (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al club bianconero: le parole del centrocampista tedesco del Liverpool Emre Can sono tutta pretattica e di circostanza, l'affare si farà.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

Le parole di Emre Can di ieri hanno spaventato i tifosi della Juventus che temevano potesse saltare tutto. Il calciatore infatti ha sottolineato di non aver un accordo con i bianconeri e non ha escluso la possibilità di firmare un rinnovo proprio con il Liverpool. Daniele Miceli, esperto di calciomercato della squadra di Premium Sport, ha sottolineato come le parole del calciatore tedesco fossero solo di circostanza. Emre Can infatti vestirà la maglia della Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva, arrivando a parametro zero dal Liverpool di Jurgen Klopp. Daniele Miceli ha parlato anche dell'eredità di Claudio Marchisio che tra sei mesi potrebbe lasciare i bianconeri. Per prendere la sua maglia ci sarebbero in ballo due nomi, tra i panorami più importanti del calcio italiano. Si tratta di Niccolò Barella del Cagliari e di Bryan Cristante dell'Atalanta sui quali c'è però una folta concorrenza.

LA VERITÀ SU LEON GORETZKA

Il calciomercato degli svincolati interessa la Juventus e non poco, come sempre accade da quando i bianconeri hanno acquistato calciatori importanti nella gestione Beppe Marotta. In Piemonte sono arrivati a titolo gratuito grandi campioni come Paul Pogba, Sami Khedira, Fernando Llorente, Patrice Evra, Dani Alves e molti altri ancora. Il prossimo potrebbe essere Leon Goretzka che a fine stagione si libera dallo Schalke 04. Questo potrebbe essere reso impossibile però dal forte pressing del Bayern Monaco sul ragazzo. Ne ha parlato il presidente dei bavaresi Uli Hoeness che ha sottolineato a Funke Sport: "Non ci sono contratti, ma sarebbe bello se si unisse a noi. Sarebbe importante anche per lui. Non è ancora stato fatto nulla, non ha firmato niente, ma quando i medici saranno d'accordo potrebbe succedere". Se questo sarà confermato allora la Juventus potrebbe essere davvero tagliata fuori dalla corsa a questo forte calciatore.

