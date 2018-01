Calciomercato Milan/ News, il Psg ha perso la pazienza: mollata la pista Donnarumma (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: il Paris Saint German ha perso la pazienza e abbandona la pista che porta a Gigio Donnarumma per il futuro della porta.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gigio Donnarumma - La Presse

Si continua di parlare di calciomercato attorno al portiere del Milan e della nazionale Gigio Donnarumma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com però il Paris Saint German si sarebbe stufato di aspettare. Il club transalpino infatti da diverso tempo è in attesa di novità legate al calciatore assistito da Mino Raiola, ma i continui tira e molla hanno creato un certo stato di insofferenza. Pare che il club francese allenato da Unai Emery abbia deciso di virare su Jan Oblak dell'Atletico Madrid e non perde di vista il brasiliano della Roma Alisson Becker. Anche il Real Madrid avrebbe abbandonato la pista perché starebbe puntando su Kepa Arrizabalaga dell'Athletic Bilbao, superando la Juventus di Massimiliano Allegri sul calciatore. Attenzione però a diversi altri club importanti che da tempo stanno monitorando la crescita di Gigio Donnarumma che non è ancora certo rimarrà al Milan nella prossima stagione.

SALTA GOMEZ AL BOCA JUNIORS?

Gustavo Gomez sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Boca Juniors con l'affare che era ormai a un passo dalla sua definizione. Nella tarda serata di ieri però si è bloccata la trattativa con il tutto che è stato rinviato alla giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio 2018. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe stato un incontro tra il dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli e l'agente del calciatore, Augusto Paraja, nel quale sarebbe stata mostrata la l'offerta del club argentino ma questa non sarebbe piaciuta. Pare che ci sia davvero molta distanza tra domanda e offerta, situazione che potrebbe essere anche difficile da portare a conclusione. Gustavo Gomez comunque lascerà il Milan nella sessione di calciomercato di gennaio anche se sarà più complicato farlo se dovesse saltare questa trattativa che sembrava davvero ben avviata.

