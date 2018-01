Calciomercato Napoli/ News, per Sarri più Politano che Deulofeu! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate al club azzurro: Leno del Bayer Leverkusen rimane in pole position per diventare l'erede di Pepe Reina destinato a lasciare a fine stagione.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Bernd Leno - La Presse

Il Napoli sta lavorando anche in ottica prossima stagione sul calciomercato. Il primo problema da risolvere è quello di trovare un degno erede di Pepe Reina. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno in pole position ci sarebbe Bernd Leno del Bayer Leverkusen che viene considerato il più adatto a prendere il posto dello spagnolo. Non tramontano le piste che potrebbero portare a Geronimo Rulli della Real Sociedad, Mattia Perin del Genoa e Pau Lopez dell'Espanyol. Leno è un classe 1992 dalle grandissime prospettive. Cresciuto nelle giovanili dello Stoccarda è stato acquistato nel 2011 dal Bayer Leverkusen con il quale ha collezionato 200 presenze in Bundesliga e grazie al quale ha conquistato la maglia della nazionale tedesca. Nonostante davanti si trovi un mostro sacro come Manuel Neuer è riuscito a collezionare ben cinque presenze con la maglia del suo paese. Vedremo se sbarcherà la prossima stagione nel nostro.

VENERATO: SARRI PREFERISCE POLITANO A DEULOFEU

Saltato definitivamente l'arrivo di Simone Verdi al Napoli sono diversi i nomi che si fanno per l'attacco della squadra di Maurizio Sarri. I nomi fatti sono sempre gli stessi e cioè quelli di Matteo Politano del Sassuolo e Gerard Deulofeu del Barcellona. Ne ha parlato Gianluca Gifuni di Radio Marte che ha sottolineato a TeleVomero: "Rispetto a Gerard Deulofeu io preferisco dieci volte Matteo Politano, che può adattarsi alla perfezione al gioco azzurro". Ciro Venerato invece è andato addirittura oltre, sottolineando: "Anche Maurizio Sarri la pensa così e preferisce Matteo Politano. Questi ha lavorato con Eusebio Di Francesco e ha quei principi che utilizza anche il tecnico azzurro". Di sicuro se il Napoli fosse stato davvero interessato a Deulofeu l'affare si sarebbe chiuso molto velocemente visto che il Barcellona vuole cedere lo spagnolo. Il temporeggiare fa pensare che possa esserci un'altra pista attiva, che sia quella di Matteo Politano?

© Riproduzione Riservata.