Calciomercato Roma/ News, il Chelsea punta Emerson Palmieri (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: il Chelsea di Antonio Conte punta il terzino brasiliano Emerson Palmieri sul quale ormai da tempo c'è anche la Juventus.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Emerson Palmieri - La Presse

Continua ad essere molto attivo sul calciomercato il nome del brasiliano della Roma Emerson Palmieri. Il calciatore è stato protagonista di un brutto infortunio alla fine della scorsa stagione, ma adesso è completamente recuperato. Al suo ritorno in campo ha trovato però la corsia sinistra occupata da Aleksander Kolarov che sta offrendo ampie garanzie a Eusebio Di Francesco e che ha fatto scivolare il brasiliano ex Palermo in panchina. Per questo anche la società giallorossa ha sottolineato come di fronte a un'offerta congrua il calciatore potrebbe partire. Da tempo su di lui c'è la Juventus di Massimiliano Allegri, ma pare che nelle ultime ore abbia fatto un passo decisivo verso il calciatore il Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare infatti che la società inglese abbia fatto un sondaggio concreto e non si farà problemi a porre sul piatto della bilancia la cifra richiesta dalla Roma per la cessione proprio di Emerson Palmieri.

SECK AL PESCARA

Il terzino Moustapha Seck è molto richiesto sul calciomercato e la Roma potrebbe decidere anche di interrompere il prestito all'Empoli visto che in Toscana fino a questo momento ha collezionato appena 349 minuti in stagione. Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli.it pare che sul calciatore sia piombato il Pescara che sarebbe pronto a portarlo in Abruzzo per farlo giocare con continuità. I rapporti tra il Delfino e i giallorossi sono davvero ottimi sia per il rispetto sempre dimostrato dal Presidente Sebastiani nei confronti della squadra capitolina che per la presenza di uno come Zdenek Zeman sulla panchina. Moustapha Seck è un terzino sinistro che ha fatto davvero molto bene nella Primavera di Alberto De Rossi. La Roma lo ha strappato nell'estate del 2016 dalla Primavera della Lazio che a sua volta era stata brava a prenderlo dal settore giovanile del Barcellona.

