EL SHAARAWY AL NAPOLI? / Calciomercato Roma news, il Faraone diventa l'obiettivo di Sarri e De Laurentiis

El Shaarawy al Napoli? Calciomercato Roma news, dopo che è saltato l'affare Simone Verdi e che Maurizio Sarri ha declinato la possibilità Gerard Deulofeu gli azzurri piombano sul Faraone.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

El Shaarawy al Napoli? Calciomercato Roma news - La Presse

Sfumati gli obiettivi Simone Verdi e Gerard Deulofeu il Napoli pare essersi buttato su un altro obiettivo di calciomercato. Secondo quando riportato dal portale online de Il Mattino il club azzurro sarebbe piombato su Stephan El Shaarawy della Roma. Il Faraone aveva iniziato la stagione con grandi prestazioni, galvanizzato dal modulo di Eusebio Di Francesco. Ha subito però poi un lento rallentamento anche perché incappato in un calo di forma. La trattativa per portare il Faraone al Napoli rimane comunque molto complicata visto che comunque il direttore sportivo della Roma Monchi non vuole cedere il calciatore ex Milan e Monaco, tanto più non si vuole rinforzare una diretta avversaria per la parte altissima della classifica. Giocatore rapido e dotato di un grandissimo talento El Shaarawy non ha mai trovato continuità nella sua carriera anche a causa di diversi problemi fisici. Nonostante questo è giovane e potrebbe fare un salto di qualità se dovesse approdare nel 4-3-3 di Maurizio Sarri.

SALTATI DEFINITIVAMENTE VERDI E DEULOFEU

Il Napoli ha bisogno di trovare alternative per il reparto offensivo, in questa sessione di calciomercato infatti sono saltati quelli che fino a pochi giorni fa sembravano gli obiettivi principali. Simone Verdi è stato veramente a un passo, ma alla fine ha detto di no. L'esterno ha preferito rimanere al Bologna fino alla fine della stagione, per continuare a crescere in quella che sicuramente è la migliore stagione della sua carriera. La prima alternativa sembrava essere Gerard Deulofeu sul quale invece è stato Maurizio Sarri ad alzare dei dubbi. Motivo per cui Aurelio De Laurentiis ha provato a prendere in prestito con diritto di riscatto, trovando una ferma opposizione dal Barcellona che lo voleva cedere ma solo a titolo definitivo. E' così che a poco più di dieci giorni dalla fine della sessione di calciomercato di gennaio il Napoli si trova senza l'acquisto che serviva per l'attacco e con poche alternative su cui puntare.

