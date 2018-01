EMRE CAN ALLA JUVENTUS / Calciomercato news: il centrocampista del Liverpool a un passo dai bianconeri, ma...

Emre Can alla Juventus, calciomercato news: il centrocampista del Liverpool è a un passo dai bianconeri ma per la sessione della prossima estate. Le parole del calciatore non preoccupano.

17 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Emre Can alla Juventus, calciomercato news - La Presse

La Juventus non è preoccupata dalle parole di Emre Can, perché il calciatore tedesco arriverà in bianconero nella sessione di calciomercato della prossima estate. Il centrocampista infatti firmerà alla fine del suo contratto con il Liverpool, arrivando a Torino quindi a parametro zero. I tifosi bianconeri erano rimasti piuttosto preoccupati dopo le parole del ragazzo che era sembrato accondiscendente a un possibile rinnovo col Liverpool. Parole che erano di facciata e che non creano ansia a Beppe Marotta, convinto di poter portare a termine questa trattativa che rinforzerebbe il centrocampo in maniera determinante, abbassando anche l'età media del reparto. Emre Can è un calciatore dotato di grande fisicità e allo stesso tempo di tecnica, simile al connazionale Sami Khedira potrebbe piano piano prendere la sua eredità alla Juventus. Sicuramente Massimiliano Allegri non vede l'ora di poterlo avere a disposizione nella sua rosa.

LA COLONIA TEDESCA IN BIANCONERO PRONTA AD AUMENTARE

La colonia tedesca della Juventus è pronta ad aumentare. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti potrebbe abbracciare a fine stagione Emre Can del Liverpool, che si libera a giugno a parametro zero. Questi raggiungerà Benedikt Howedes e Sami Khedira che dovrebbero rimanere a Torino anche nella prossima stagione. Il difensore ha giocato appena una partita, ma aumentano le possibilità di vederlo riscattare dallo Schalke 04, mentre il centrocampista ex Real Madrid rimarrà in bianconero. Non solo loro tre, perché sono diversi i calciatori tedeschi che piacciono. Il primo gioca anche lui nello Schalke 04 ed è come Emre Can in scadenza di contratto. Si tratta di Leon Goretzka, calciatore di grandissimo talento sul quale però sembra in pole position il Bayern Monaco. Ormai dimenticati invece sono Mario Gotze e Julian Draxler molto vicini alla squadra piemontese nelle ultime sessioni di calciomercato estive.

© Riproduzione Riservata.