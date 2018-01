Politano al Napoli?/ Calciomercato news, l’esterno del Sassuolo 1^ scelta dopo Verdi: trattativa in discesa?

Politano al Napoli? L'estreno del sassuolo primo obbiettivo di calciomercato dei campani per il dopo Verdi. La trattativa si annuncia più semplice che con il felsineo?

17 gennaio 2018 Michela Colombo

Matteo Politano con la maglia del Sassuolo (LaPresse)

Fallita l’idea di calciomercato che avrebbe portato Simone Verdi a vestire la maglia del Napoli, la dirigenza campana ha messo ora nel mirino un altro talento emiliano ovvero Matteo Politano. Esterno destro classe 1993 in questa stagione si è messo davvero in mostra con la maglia del Sassuolo per la quale quest’anno ha firmato in statistica 4 reti e 3 assist vincenti in 21 presenze totali tra Campionato e Serie A. Buoni numeri quindi per un talento in erba che alla corte di Sarri potrebbe anche fare bene a patto che lo stesso Politano si sappia imporre nella rosa fin da subito, impresa non semplicissima già sulla carta. Di certo il profilo piace in casa partenopea, visto che tempo si vocifera di Politano come Piano B nel caso in cui la trattativa di calciomercato con Verdi non fosse andata a buon fine. Il Sassuolo però potrebbe non essere troppo felice di separarsi dal proprio esterno, che invece pare abbia già dato il suo assenso all’eventuale destinazione.

TRATTATIVA IN DISCESA

Senza dubbio rispetto agli altri nomi che si son fatti in questi giorni di calciomercato invernale per il dopo Verdi in casa Napoli, quello di Matteo Politano pare quello più accessibile al momento. Tra la dirigenza del Sassuolo e quella dei campani i rapporti sono sempre rimasti ottimi e gli azzurri potrebbero anche mettere sul piatto un’offerta onorevole, come ad esempio 20 milioni di euro più il cartellino di Maksimovic, (che di certo in Emilia troverebbe maggiore spazio in campo). Al contrario i vari Deulofeu e Lucas Moura di certo chiedono trattative di mercato maggiormente impegnative, quando ormai non manca tantissimo alla chiusura della finestra invernale. Lo spagnolo del Barcellona, tatticamente potrebbe non rivelarsi più così inseribile negli schemi di Sarri, mentre il talento del Psg al momento percepisce un ingaggio che si aggira sui 3.5 milioni di euro più bonus. Cifre esagerate per la dirigenza campana.

© Riproduzione Riservata.