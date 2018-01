Belotti al Milan?/ Calciomercato news, i rossoneri non mollano la presa: lo scenario è mutato

Andrea Belotti al Milan? Rimane calda l'idea di calciomercato di vedere il Gallo volare a Milano la prossima finestra estiva. C'è agitazione in casa Torino.

18 gennaio 2018 Michela Colombo

Andrea Belotti (LaPresse)

Il Milan ci crede sempre che possa presto arrivare a Milanello Andrea Belotti: il Gallo è da tempo nella mire di calciomercato del club del diavolo, e se per questa finestra ovviamente non si potrà fare molto, molto potrebbe succedere nell’estate. Il club milanese dopo tutto non ha mai nascosto di apprezzare molto la punta di Calcinate e già nella precedente finestra di mercato proprio i rossoneri avevano incassato il gradimento dello stesso granata. L’affare, come ricordiamo, poi era sfumato di fatto per volontà del patron Cairo, intenzionato a tenere il più a lungo possibile con se’ il bomber. Allora la dirigenza piemontese aveva fatto ben capire al Milan come agli altri club contendenti che la clausola da 100 milioni non è solo condizione per un possibile trasferimento del giocatore all’estero ma pure il cartellino dello stesso Belotti per l’Italia. Belotti però non ha dimenticato la delusione del suo mancato passaggio a una big, e benché lo stesso Gallo abbia più volte affermato il suo amore per la piazza granata, è assai probabile che un pensierino alla maglia rossonera lo faccia ancora.

CONDIZIONI MUTATE?

Se davvero il rimpianto del mancato passaggio nell’estate scorsa di calciomercato al Milan è ancora vivo in casa Belotti, è assai probabile che la dirigenza rossonera possa stilare un nuovo piano per convincere anche Patron Cairo a far volare in direzione Milano il proprio gioiello. L’affare dopo tutto non rimane impossibile anche per le mutate condizioni di mercato: dopo una stagione spettacolare Belotti è rimato vittima di una serie di infortuni che ne hanno compromesso le prestazioni. Quasi insignificanti i suoi numeri in fatto di gol nella stagione in corso, appena 7 tra Serie A e Coppa Italia e soprattutto tante prestazioni anonimie dove il Gallo è apparso appesantito e spento. Sfumato il sogno del Milan ad agosto è quindi probabile che Belotti stia vivendo questa stagione con un altro spirito e di conseguenza ai mancati risultati è diminuito pure il suo valore di mercato. Nel caso in cui l’annata del Gallo continuasse su questa strada, il suo cartellino potrebbe quindi scendere anche fino ai 70-80 milioni , cifra che rimane abbordabile per il Milan la prossima estate, magari dimezzata tramite l’inserimento di qualche giocatore. La pista comunque rimane tiepida.

