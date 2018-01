Calciomercato Inter/ News, ok di Montella per lo scambio Correa-Brozovic (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra nerazzurra: Marcelo Brozovic potrebbe finire al Siviglia con Vincenzo Montella che avrebbe dato il benestare allo scambio con Correa.

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Marcelo Brozovic - La Presse

Il nome di Marcelo Brozovic in casa Inter è tra quelli che potrebbero lasciare la squadra nella sessione di calciomercato di gennaio. Il croato piace a molti club in giro per l'Europa e potrebbe andare a giocare nel Siviglia di Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che il club spagnolo e quello meneghino stiano lavorando a uno scambio tra il croato e Joaquin Correa. Sembra che in merito a questa situazione ci sia già l'ok dell'ex tecnico del Milan, pronto ad accogliere a braccia aperte il talento della nazionale croata. Correa potrebbe essere quel trequartista che da molto tempo Luciano Spalletti va cercando e inoltre è molto giovane in quanto è un classe 1994 che comunque è arrivato in Europa già da un anno e mezzo. Walter Sabatini intanto sabato sarà ad Appiano Gentile per parlare proprio con il tecnico di Certaldo di questa opzione di calciomercato.

IL LIVERPOOL CHIEDE TROPPO PER STURRIDGE

Continuano i sondaggio di calciomercato dell'Inter alla ricerca di un attaccante di peso. Tra i nomi fatti c'è anche quello di Daniel Sturridge del Liverpool, attaccante dotato di grande fisicità e che con i Reds di Jurgen Klopp non trova più spazio. Nonostante questo il club inglese non lo cederà a cifre di saldo. Secondo quanto riportato da Liverpool Echo la richiesta sarebbe di circa trentaquattro milioni di euro e proprio per questo la società nerazzurra avrebbe deciso di abbandonare questa pista. Va ricordato che al momento per questioni legate al fairplay finanziario la società meneghina può prendere solo calciatori in prestito con diritto di riscatto e di certo non può fare nel calciomercato di gennaio un investimento così importante. Sturridge potrebbe tornare d'attualità in estate sempre che qualcuno non riesca ad aggiudicarselo prima, magari già in questa sessione di calciomercato.

© Riproduzione Riservata.