Calciomercato Juventus/ News, problemi per il rinnovo di Alex Sandro? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: problemi per il rinnovo del brasiliano Alex Sandro? C'è il rischio che il calciatore chieda la cessione al club.

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

Continua a preoccupare la Juventus il terzino brasiliano Alex Sandro. Il calciatore ex Porto infatti potrebbe nella prossima sessione di calciomercato chiedere alla Juventus di partire. Secondo quanto riportato da Goal.com pare che sia in bilico il rinnovo del suo contratto. Il calciatore ha un accordo coi bianconeri fino al 2020 ed è un punto fermo del 4-3-3 di Massimiliano Allegri che però diverse volte gli ha preferito sulla corsia il ghanese Kwadwo Asamoah, dando ad Alex Sandro la possibilità di tornare a dare il 100% dopo un periodo di flessione. Di certo la situazione è intricata perché da diverso tempo club importanti lo seguono con interesse. In testa a tutte c'è il Chelsea che già l'estate scorsa avrebbe fatto di tutto per portarlo in Premier League. Ai blues si sarebbero aggiunte anche il Manchester United e il Manchester City che vorrebbero sistemare proprio quella zona del campo con un calciatore di sicura affidabilità.

AGENTE CONSIGLI: NESSUN CONTATTO COI BIANCONERI

Rimane grande curiosità sulla porta della Juventus che per quest'anno può contare ancora su Gigi Buffon che però a fine stagione dovrebbe ritirarsi. Da questa situazione nascono due tipi di pensieri differenti. C'è chi è convinto a scommettere che la Juventus sul calciomercato della prossima estate vada a puntare un calciatore di grande spessore tecnico per regalargli l'eredità del suo numero 1, con Szczesny ancora riserva di lusso, mentre c'è chi è sicuro che il portiere polacco sarà il titolare. In questo secondo caso servirà comunque un secondo portiere affidabile. Nelle ultime settimane si è sparsa la voce di calciomercato che quel numero dodici potrebbe essere Andrea Consigli. Il portiere arrivato alla soglia dei trenta anni ha voglia di cambiare aria e la Juventus sarebbe per lui una grande occasione. Il suo agente Andrea D'Amico ha sottolineato a EuropaCalcio.it: "Non c'è stato nessun contatto con la Juventus per Andrea Consigli. Non li ho mai sentiti. Al momento il ragazzo non ha ancora preso nessun tipo di decisione sul suo futuro".

