Calciomercato Milan/ News, Fedele: Sarri tecnico rossonero l'anno prossimo (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra rossonera: secondo Enrico Fedele la prossima stagione la panchina del club meneghino sarà presa a sorpresa da Maurizio Sarri.

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Enrico Fedele, ex direttore sportivo del Parma, ha lanciato davvero una notizia di calciomercato che ha dell'incredibile. Questi ha parlato a Radio Marte, sottolineando: "Il ciclo di Maurizio Sarri al Napoli è finito e credo che indipendentemente dal fatto che vinca o meno lo Scudetto lascerà il Napoli al termine della stagione. Le voci dicono che il suo futuro sarà al Milan". Molti hanno ribadito come la scelta di affidare la panchina a Gennaro Ivan Gattuso, dopo l'esonero di Vincenzo Montella, sia stata legata al fatto che serviva un traghettatore fino alla fine della stagione in attesa dell'arrivo di un grande allenatore. In molti avevano pensato ad Antonio Conte che dovrebbe lasciare il Chelsea a giugno, ma questa notizia rilanciata da Enrico Fedele fa pensare che ci potrebbe essere un altro colpo di scena. Maurizio Sarri completerebbe il suo percorso di crescita con il Milan che deve essere risollevato da alcuni anni di anonimato.

PALLETTA E JOSÈ MAURI NON VOGLIONO PARTIRE

La Gazzetta dello Sport ha rilevato come due rincalzi del Milan non abbiano nessuna intenzione di lasciare il club rossonero. Si tratta di Gabriel Paletta e José Mauri che nonostante non giochino praticamente mai hanno un gruppo folto di concorrenti che cercano di assicurarsi le loro prestazioni. Il difensore centrale italo-argentino aspetta la fine del suo contratto che si concluderà a giugno e lo renderà libero di accasarsi con chi vuole. Al momento su di lui c'è il Sassuolo che sembra aver però virato su altri obiettivi per rinforzare la difesa dopo il ritiro di Paolo Cannavaro. Il centrocampista ex Parma invece pare voglia dimostrare a Gennaro Gattuso di essere da Milan anche se c'è da dire che l'arrivo di Lucas Biglia, il ritorno di Riccardo Montolivo e l'esplosione di Manuel Locatelli l'abbiano relegato a un ruolo davvero di comprimario.

© Riproduzione Riservata.