Calciomercato Napoli/ News, colpo a sorpresa: preso un brasiliano, ma il nome è top secret (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: affare fatto per un calciatore brasiliano, ma rimane top secret il nome del ragazzo. Chi sarà il misterioso acquisto?

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis - La Presse

Il Napoli ha messo a segno un colpo di calciomercato a sorpresa. Mentre tutti aspettavano un esterno tra Simone Verdi, Gerard Deulofeu e Matteo Politano spunta un brasiliano. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, ha parlato tramite il suo portale di una trattativa ormai definita con un giovane attaccante carioca che dovrebbe essere già in Italia pronto a volare a Roma per effettuare le visite mediche a Villa Stuart. Al momento però il nome del ragazzo è rimasto top secret e il ragazzo sembra possa stupire tutti. Non si tratterebbe comunque di un titolarissimo, ma di un profilo giovane. Il ragazzo dovrebbe volare verso Castel Volturno per iniziare ad allenarsi con il gruppo a disposizione di Maurizio Sarri. Sarà importante capire se il calciatore possa destare grande emozione tra i tifosi del Napoli oppure se questo sarà rimandato a data da destinarsi aspettando l'esplosione del calciatore in questione.

AG. CRISCITO: AL MOMENTO LO ZENIT NON LO CEDE

Tra i nomi fatti per il calciomercato del Napoli c'è anche un calciatore nato proprio in Campania, ma che con la maglia azzurra non ha mai giocato. Si tratta di Domenico ''Mimmo'' Criscito che cresciuto nella Primavera della Juventus ed esploso con quella del Genoa ha trovato la sua dimensione allo Zenit San Pietroburgo. Del suo possibile approdo in azzurro ha parlato il procuratore Andrea D'Amico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando: "Criscito in Italia? Lo Zenit San Pietroburgo è in corsa per l'Europa League, il ritorno in Champions e la vittoria del campionato russo, vedo quindi molto difficile che possa lasciar partire il ragazzo in questo momento. Immagino però che possa muoversi a giugno a parametro zero". Va ricordato infatti che Mimmo Criscito si libera a zero dal club russo alla fine di questa stagione. Il Napoli potrebbe decidere di acquistarlo per andare a rinforzare un reparto che al momento vede Faouzi Ghoulam fermo ai box.

© Riproduzione Riservata.