Calciomercato Roma/ News, non solo Napoli: anche il Siviglia su El Shaarawy (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie legate al club giallorosso: non solo il Napoli su Stephan El Shaarawy c'è anche il Siviglia di Vincenzo Montella. I capitolini non lo vogliono cedere.

18 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

La Roma ora si deve guardare dal calciomercato che tenta l'esterno d'attacco Stephan El Shaarawy. Secondo quanto riportato da Premium Sport sul Faraone ci sarebbe oltre al Napoli anche il Siviglia di Vincenzo Montella. La nota rete televisiva ha aggiunto l'interesse del club spagnolo alla notizia divulgata precedentemente dal portale de Il Mattino che aveva sottolineato come il club campano avesse virato proprio sul calciatore. La sensazione però è che il direttore sportivo Monchi opporrà resistenza alla cessione di un calciatore importante che dovrebbe rimanere anche perché diventato titolare inamovibile nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Se proprio fosse il calciatore a chiedere di andare via però i giallorossi preferirebbero cederlo al Siviglia in Spagna che a un club che gioca per gli stessi obiettivi. Impossibile quindi pensare che la Roma possa decidere di andare a rinforzare il Napoli.

IL BRIGHTON PUNTA GONALONS

I tifosi della Roma non hanno risparmiato da critiche il nuovo acquisto Maxime Gonalons considerato troppo lento e non adatto al calcio italiano. Nonostante le smentite dell'agente del francese che ha sottolineato come questi si trovi bene nella capitale pare però che nel calciomercato di gennaio Gonalons possa decidere anche di partire per giocare con più continuità per provare ad andare al Mondiale di Russia della prossima estate anche se c'è da dire che il calciatore non veste la maglia dei Blues dal 2015. Secondo quanto riportato da Le10Sport.com pare che sul calciatore ci sia un forte interesse del Brighton pronto in questa sessione di calciomercato a fare diversi colpi interessanti per rinforzare la squadra a disposizione di Chris Hughton. Staremo a vedere se questa possibilità possa interessare al centrocampista francese che comunque sembra davvero intenzionato a far cambiare idea nella capitale a Eusebio Di Francesco.

