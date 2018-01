LISANDRO LOPEZ ALL'INTER / Calciomercato news, il difensore parla con i tifosi: sono pronto per la Roma

Lisandro Lopez all'Inter, calciomercato news: il difensore arrivato dal Benfica si presenta ai tifosi e si dichiara pronto per essere in campo già nella sfida di domenica contro la Roma.

18 gennaio 2018

Lisandro Lopez all'Inter, calciomercato news - La Presse

Il difensore centrale Lisandro Lopez si è presentato ai tifosi dell'Inter rispondendo alle loro domande sul profilo Facebook di InterTv. Questi ha sottolineato: "Sono stato davvero molto contento quando sono stato chiamato dall'Inter. Era un sogno che speravo si realizzasse e alla fine questo è accaduto. Tutto è stato molto veloce, me ne sono accorto solo quando il mio agente mi ha detto che era andato tutto bene. Sono pronto per giocare già dalla sfida contro la Roma, mi metto a piena disposizione del mister Luciano Spalletti". Il difensore poi si è presentato, spiegando anche le sue caratteristiche: "Sono un difensore rapido e cerco di giocare il pallone sempre. Sono forte nel gioco aereo e quindi di testa posso provare anche a segnare sui calci di fermo. Ho scelto la maglia numero due perché mi accompagna da tanti anni, qui all'Inter era libera e allora l'ho presa io". Staremo a vedere se Lisandro Lopez riuscirà a trovare continuità in nerazzurro.

CON LA ROMA IN PANCHINA

Lisandro Lopez si è detto pronto per giocare la sfida Inter-Roma di domenica sera, ma il calciatore nerazzurro non sarà schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti. Il tecnico del club meneghino infatti ha recuperato al cento per cento Joao Miranda che dovrebbe tornare ad occupare un posto da titolare al centro della difesa al fianco di Milan Skriniar. Il centrale brasiliano è stato assente per alcune partite con Andrea Ranocchia che ha preso il suo posto. Ora però è il momento di vedere quale sarà la collocazione del nuovo acquisto di calciomercato Lisandro Lopez che arrivato dal Benfica ha grande voglia di giocare. Sarà il tecnico di Certaldo a decidere se questi sarà titolare oppure se gli preferirà Andrea Ranocchia che non ha fatto male nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Di certo questo acquisto ha reso il reparto arretrato più completo e la coperta meno corta come era stato lo stesso Luciano Spalletti a chiedere ai suoi dirigenti a chiare lettere.

