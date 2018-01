Rafinha all'Inter/ Calciomercato news: ultimatum al Barcellona, oggi o mai più

Rafinha all'Inter, calciomercato news: le ultime notizie sulla trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per il centrocampista brasiliano. Ultimatum di Piero Ausilio ai catalani

18 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Calciomercato Inter - Rafinha Alcantara (Foto LaPresse)

Il giorno giusto per chiudere l’operazione Rafinha-Inter è oggi: come scrive Tuttosport, la società nerazzurra ha lanciato il suo ultimatum di calciomercato al Barcellona. Oggi o mai più: potremmo riassumere così il messaggio che Piero Ausilio ha recapitato nelle stanze blaugrana, perchè la trattativa si protrae da tempo e Luciano Spalletti chiede a gran voce un rinforzo a centrocampo che possa agire sia come esterno alto (dunque un’alternativa ad Antonio Candreva) che come trequartista centrale, potendo all’occorrenza aumentare gli effettivi a centrocampo qualora si decidesse di giocare con il 4-3-3 (modulo che ovviamente il brasiliano conosce alla perfezione). L’Inter è stata chiara: l’offerta è sul piatto, un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Già recapitata ieri, ma il Barcellona non ha risposto: i catalani sostanzialmente vorrebbero eventualmente rivedere il prezzo al quale vendere il calciatore nella prossima sessione di calciomercato. L’Inter però non può più aspettare: mancano due settimane alla chiusura della finestra invernale e, qualora alla fine l’affare dovesse saltare, ci sarebbe molto meno tempo per imbastire altre operazioni. Un centrocampista ai nerazzurri serve e qualcuno arriverà, ma alla Pinetina si spera che non sia un ripiego o una scelta affrettata quanto una decisione ponderata, di comune accordo con l’allenatore. Da qui l’ultimatum: o l’accordo definitivo si trova oggi, oppure l’affare Rafinha è destinato a saltare. Il Barcellona, se davvero vuole monetizzare, dovrà necessariamente fare una scelta.

LE ALTERNATIVE A RAFINHA

Il Barcellona chiedeva inizialmente 50 milioni per il riscatto di Rafinha: troppi per un giocatore che nelle ultime tre stagioni (compresa questa in corso, in cui non è mai sceso in campo) ha messo insieme 39 apparizioni e si è fermato almeno due volte per infortuni gravi. Ecco perchè l’Inter tiene vive le alternative: i nomi che si fanno indicano chiaramente che la priorità non è tanto un centrocampista quanto un esterno che possa dare il cambio a Candreva. Quello che intriga di più è forse Joaquin Correa, che in Italia ha già giocato (con la Sampdoria nel 2015-2016) e per il quale si potrebbe imbastire con il Siviglia uno scambio con Marcelo Brozovic, stuzzica molto Nico Gaitan - una riserva nell’Atletico Madrid - che però è extracomunitario e dunque impone riflessioni extra (è sempre viva la pista che porta a Ramires e la casella libera è una sola), recentemente è stato proposto Andre Schurrle che dopo gli strepitosi anni in gioventù si è un po’ fermato anche a causa degli infortuni. Un profilo diverso è quello di Daniel Sturridge, chiuso nel Liverpool: sicuramente l’inglese è in grado di giocare come laterale, ma sarebbe principalmente utile come alternativa a Mauro Icardi (altro ruolo nel quale l’Inter è scoperta). La priorità rimane Rafinha, ma il tempo sta per scadere e dunque a breve i nerazzurri potrebbero fiondarsi su altri obiettivi di calciomercato per rinforzare la loro rosa.

