Ronaldo alla Juventus?/ Calciomercato news, Marotta: una grande suggestione, sognare non costa nulla

Ronaldo alla Juventus? Calciomercato news, i bianconeri potrebbero davvero mettere le mani sul portoghese, vicino all'addio al Real Madrid? Del tema ha parlato l'AD Beppe Marotta

18 gennaio 2018 Claudio Franceschini

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo (Foto LaPresse)

“Impossibile, ma…”. Può bastare una congiunzione per accendere sogni di calciomercato nei tifosi? Nello specifico si tratta della Juventus, e della possibilità di comprare Cristiano Ronaldo. Spieghiamo subito: il virgolettato è di Beppe Marotta che, ospite nella trasmissione Calciomercato su Sky Sport, ha parlato a tutto tondo di trattative concrete e possibili, di passato, presente e futuro bianconero. Tra gli argomenti trattati, anche CR7: abbiamo già raccontato la vicenda del portoghese e del suo possibile addio al Real Madrid, causa un aumento dell’ingaggio che Florentino Perez non vuole concedergli. La Juventus può davvero iscriversi alla corsa al cinque volte Pallone d’Oro? La risposta l’ha data lo stesso Amministratore Delegato bianconero: “Sognare non costa nulla” ha detto Marotta “ma comprarlo è diverso perchè costa. Concludere un’operazione come questa è impossibile”. Il dirigente della Juventus ha insomma detto che va bene il desiderio di avere in rosa un giocatore come Cristiano Ronaldo, ma il prezzo dell’operazione sarebbe eccessivo per le casse della società. Lui stesso ha usato l’aggettivo “suggestione”: ecco, se vogliamo il portoghese è una grande suggestione di calciomercato. Lì si ferma: lo stesso Manchester United, nel quale CR7 tornerebbe più che volentieri, avrebbe qualche problema nel corrispondergli l’enorme stipendio richiesto.

LA SUGGESTIONE RONALDO

Chi non vorrebbe Cristiano Ronaldo? La Juventus sicuramente lo prenderebbe al volo, anche considerando un modulo (il 4-3-3) al quale Massimiliano Allegri ha aperto in questa stagione e in cui il portoghese sarebbe perfetto come prima punta o anche esterno sinistro, il ruolo nel quale con il passare del tempo si è adattato nel Real Madrid. Ovviamente stiamo parlando di un giocatore che si adatterebbe a qualunque posizione offensiva (e così ha fatto nel corso della carriera) e che i bianconeri avevano quasi preso circa 15 anni fa, quando giocava ancora nello Sporting Lisbona: il Manchester United anticipò una Juventus ancora riluttante, che come altre società aveva messo gli occhi su quello che all’epoca era un calciatore minorenne di ottime speranze ma non ancora il fenomeno che oggi contende a Leo Messi lo scettro di miglior giocare del pianeta. Oggi prendere Cristiano Ronaldo è diventato impossibile, se non per due squadre: il Paris Saint Germain ovviamente, e poi appunto il Manchester United. A dire il vero, almeno Manchester City e Barcellona potrebbero avere i mezzi per mettere a segno il grande colpo, ma il portoghese difficilmente accetterebbe di giocare per le rivali delle due squadre che hanno caratterizzato quasi tutta la sua carriera. Di certo oggi la Juventus non potrebbe arrivare a CR7: come ha ben detto Marotta, resta una grande suggestione di calciomercato e poco altro, dopo tutto sognare non costa nulla.

