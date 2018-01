Calciomercato Inter/ News, Joao Mario verso il West Ham (Ultime notizie)

Calciomercato Inter news, ultime legate alla squadra di Luciano Spalletti: i nerazzurri provano a piazzare il centrocampista portoghese Joao Mario. Il calciatore è vicino al West Ham.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Joao Mario - La Presse

Joao Mario lascerà l'Inter nella sessione di calciomercato di gennaio. Il centrocampista portoghese infatti non ha rispettato le attese e sarebbe pronto a lasciare un club che al momento non gli offre nessuna possibilità. Al momento infatti il ragazzo è scivolato all'ultimo posto delle alternative come trequartista centrale. Il titolare è Borja Valero arrivato in estate alla Fiorentina, dietro di lui c'è Marcelo Brozovic e solo in terza posizione Joao Mario. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che il calciatore infatti sia vicino al West Ham. I nerazzurri stanno trattando con gli Hammers per un prestito con diritto di riscatto perché il calciatore non pare completamente sicuro di giocare in Premier League. Rimane viva comunque la pista che porta alla Liga con il Siviglia interessato all'ex Sporting Lisbona. Nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove evoluzioni.

GABIGOL AL SANTOS, STAVOLTA È FATTA DAVVERO?

L'Inter sembra aver risolto uno dei problemi principali della sua sessione di riparazione di calciomercato. La squadra di Luciano Spalletti infatti è pronta a cedere Gabigol al Santos. Secondo quanto riportato da Premium Sport il calciatore infatti sarebbe pronto a tornare al Santos in prestito per diciotto mesi anche perché ha accettato di ridursi l'ingaggio. L'Inter incasserà 1.5 milioni di euro per il prestito oneroso. Ovviamente è d'accordo con i nerazzurri anche il Benfica dove il calciatore era stato ceduto in estate senza riuscire a dimostrare il suo valore. Gabriel Barbosa Almeida era arrivato all'Inter nell'estate del 2016, senza riuscire a dimostrare la sua qualità. Infatti tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina nerazzurra nella scorsa stagione l'hanno lasciato sempre fuori senza concedergli possibilità di giocare con continuità. Per lui sedici mesi al Santos potrebbero essere importanti per tornare il fenomeno portato in Europa dall'Inter a suon di milioni.

