Calciomercato Juventus/ News: Wenger blocca Ozil per gennaio, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus news, ultime legate alla squadra di Massimiliano Allegri: Arsene Wenger ha bloccato la partenza di Mesut Ozil per la sessione di riparazione di gennaio, ma...

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Mesut Ozil - La Presse

Tra i nomi che potrebbero a sorpresa diventare importanti per il calciomercato della Juventus c'è anche quello di Mesut Ozil. Il centrocampista tedesco dell'Arsenal va in scadenza di contratto nell'estate prossima e questo ha smosso la fantasia della Juventus pronta a mettere a segno un grande colpo. Il tecnico dell'Arsenal Arsene Wenger però ha bloccato la partenza del calciatore nella sessione di calciomercato di gennaio. Il tecnico francese ha sottolineato diverse volte che vorrebbe trattenere il calciatore anche nella prossima stagione, ma la sensazione è che questi abbia voglia di cambiare aria e magari campionato. Massimiliano Allegri ha sempre dimostrato grande stima nei confronti del calciatore ex Real Madrid che potrebbe giocare nella posizione ora occupata da Paulo Dybala. Per la prossima sessione di calciomercato di certo il ragazzo sarebbe un colpo straordinario soprattutto se dovesse arrivare a titolo gratuito. Infoltirebbe poi la colonia tedesca in bianconero visto che ci sono già Benedikt Howedes e Sami Khedira e che a loro si dovrebbe aggiungere anche Emre Can.

SI SMONTA L'IPOTESI PRAET

Si è parlato negli scorsi giorni di calciomercato della possibilità di vedere Dennis Praet vicino al passaggio alla Juventus. Il centrocampista belga sta facendo benissimo con la Sampdoria, soprattutto da quando Marco Giampaolo l'ha trasformato da trequartista a interno di centrocampo. Giocatore dotato di grande fantasia ha imparato in Italia anche ad essere più deciso nei contrasti e a rubare palloni. Si è trasformato così in un calciatore completo a 360° che fa la differenza ogni volta che viene chiamato in causa. Secondo quanto riportato da Goal.com però pare che le voci che hanno portato Praet vicinissimo alla Juventus siano superflue e che in realtà non ci sia niente di così serio tra la Vecchia Signora e il calciatore cresciuto nell'Anderlecht. Staremo a vedere se questa trattativa tornerà attuale magari nella sessione di calciomercato della prossima estate quando la Juventus potrebbe fare qualcosa di importante in mezzo al campo.

