Calciomercato Milan/ News, idea Hateboer per la corsia (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news, ultime legate alla squadra di Gennaro Gattuso: nuova idea per la corsia, piace il rapido terzino dell'Atalanta Hans Hateboer che costa dieci milioni di euro.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Il Milan si è messo sulle tracce del terzino destro dell'Atalanta Hans Hateboer che potrebbe essere un colpo di calciomercato a sorpresa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport pare che il club abbia messo il calciatore nel mirino anche per i buoni rapporti con la Dea dopo gli acquisti dai nerazzurri di Andrea Conti e Franck Kessié. Il terzino olandese viene valutato attorno ai dieci milioni di euro. Il ragazzo è arrivato a Bergamo appena un anno fa dal Groningen per una cifra davvero molto esigua e quindi eventualmente una cessione a dieci milioni permetterebbe alla squadra di maturare una importantissima plusvalenza. In questa stagione Hateboer ha collezionato 17 presenze e completato anche un assist nel 3-5-2 di Gian Piero Gasperini. Nel nuovo 4-3-2-1 di Gennaro Ivan Gattuso il calciatore potrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro in attesa che Andrea Conti possa recuperare da un brutto infortunio.

AG. ANTONELLI: PRONTI AL SÌ CON LA FIORENTINA

L'avventura al Milan di Luca Antonelli è terminata, il terzino ex Genoa lascerà la squadra rossonera nella sessione di calciomercato di gennaio. Da tempo su di lui c'è il pressing della Fiorentina di Stefano Pioli alla ricerca di un terzino affidabile. Ne ha parlato il suo procuratore, Gianni Vitali, ai microfoni di SportItalia, sottolineando: "La situazione è in standby. Abbiamo avuto alcuni contatti con la Fiorentina ma per adesso non c'è nulla di concreto. Vedremo anche come deciderà di agire il Milan, ma se la viola dovesse decidere di muoversi. Luca Antonelli avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Toscana". Antonelli è cresciuto nella Primavera del Milan per poi essere girato in prestito al Bari e ceduto al Parma. La vera esplosione è arrivata però tra il 2011 e il 2015 al Genoa dove si è conquistato non solo la maglia della Nazionale ma anche un biglietto di ritorno per Milano.

