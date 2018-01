Calciomercato Napoli/ News, il Tottenham piomba su Lucas Moura del Psg (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news, ultime legate alla squadra di Maurizio Sarri: il Tottenham piomba su Lucas Moura e lo allontana dagli azzurri. Attenzione all'esterno brasiliano del Psg.

19 gennaio 2018

Tra i calciatori che il Napoli ha messo nel mirino per il calciomercato di gennaio c'è anche Lucas Moura. L'esterno d'attacco brasiliano infatti non gioca più con la maglia del Paris Saint German e sembra pronto a lasciare la Francia oltre che Parigi. Secondo quanto riportato da L'Equipe però pare che sul ragazzo ci sia il forte pressing anche del Tottenham. Il prossimo avversario della Juventus in Champions League infatti pare pronto a prendere il calciatore in questione in prestito. Il problema però è legato proprio a questo perché i transalpini vorrebbero monetizzare dalla cessione di Lucas Moura anche per riuscire a sistemare la situazione legata al fairplay finanziario. Difficile capire se gli Spurs andranno a investire una cifra importante per un calciatore che rimane molto interessante. Il Napoli però da questo deve capire che se è interessata al calciatore dovrà assolutamente accelerare e andarlo a prendere, perché la concorrenza esiste ed è pure molto agguerrita.

YOUNES NON ARRIVERÀ A GENNAIO

Younes è stato bloccato dal Napoli che lo preleverà a parametro zero dall'Ajax nella sessione di calciomercato della prossima estate. Nelle ultime ore si era paventata l'ipotesi che il calciatore potesse arrivare a Napoli nella sessione di calciomercato di gennaio. Situazione che però secondo Alfredo Pedullà non si verificherà in questo momento. Il giornalista ha parlato così a SportItalia, sottolineando: "Younes è stato fedele al Napoli e ha declinato altre offerte perché vuole rispettare l'impegno preso per partire verso l'azzurro a parametro zero. In questo momento, anche per situazioni tattiche e inserimento ambientale, la squadra azzurra non vuole anticipare il suo arrivo". Sicuramente Younes è un calciatore giovane e dotato di grande qualità, ma servirà del tempo per farlo esplodere in una squadra importante come il Napoli. Il rischio infatti è che Maurizio Sarri lo lasci sei mesi in panchina in attesa della preparazione estiva. Per questo forse sarebbe meglio per lui rimanere a giocare in Olanda con la maglia dei lancieri.

