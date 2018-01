Calciomercato Roma/ News, 50 milioni dal Chelsea per Dzeko ed Emerson Palmieri (Ultime notizie)

Calciomercato Roma news, ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco: mega affare col Chelsea, offerta da cinquanta milioni di euro per arrivare a Edin Dzeko ed Emerson Palmieri.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Una notizia di calciomercato riguardante la Roma ha infiammato la nottata. Gianluca Di Marzio a Sky Sport infatti ha riportato come il Chelsea sarebbe pronto ad offrire cinquanta milioni di euro in questa sessione di riparazione di gennaio per portarsi a casa la coppia formata da Emerson Palmieri ed Edin Dzeko. I giallorossi non hanno chiuso del tutto la porta all'affare, però vorrebbero anche quindici milioni di euro di bonus in più oltre a quanto già offerto dai blues. Nell'operazione potrebbe essere anche inserito il prestito di Michy Batshuayi che da quando è arrivato al Chelsea non ha avuto moltissime opportunità di giocare per dimostrare tutto il suo talento. La sensazione è che questa trattativa difficilmente si porterà a compimento nella sessione di gennaio, perché la Roma non accetterà di rivoluzionare il suo attacco a stagione in corso. Sembra però che siano molto aperti i giallorossi a chiudere la trattativa magari in estate.

STURRIDGE PER SOSTITUIRE DZEKO

Le sirene inglesi del calciomercato suonano per Edin Dzeko che potrebbe lasciare a breve la Roma. Questo porta ovviamente i giallorossi a cautelarsi, sondando l'arrivo di un altro attaccante di peso visto che al momento in rosa non è presente un calciatore dotato della stessa fisicità nonostante l'arrivo di Patrick Schick in estate. Secondo quanto riportato a Sky Sport da Gianluca Di Marzio pare che il club giallorosso pare pronto a mettere le mani su Daniel Sturridge del Liverpool che è pronto a lasciare la squadra inglese. I Reds infatti sembrerebbero pronti a vendere questo prestigioso attaccante dopo che ormai Roberto Firmino gli ha impedito praticamente di scendere in campo. La Roma per arrivare a Sturridge dovrà comunque strappare un assegno molto importante. Il club allenato da Jurgen Klopp ha acquistato il calciatore nel 2012 per quindici milioni di euro e spera di ricavare dalla sua cessione una bella plusvalenza a bilancio.

