Dzeko ed Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma news: 50 milioni di euro dai blues, ma i giallorossi...

Dzeko ed Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

La Roma potrebbe concludere un affare di calciomercato molto importante con il Chelsea disposto ad offrire cinquanta milioni di euro per arrivare a Edin Dzeko ed Emerson Palmieri. Nell'affare potrebbe rientrare anche il prestito di Michy Batshuayi attaccante belga classe 1993 che nella squadra di Antonio Conte non trova spazio. Il ragazzo è cresciuto nello Standard Liegi per poi esplodere tra il 2014 e il 2016 con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Il Chelsea lo ha acquistato due estati fa per una cifra attorno ai 39 milioni di euro, sicuramente un acquisto importante considerando anche che il ragazzo non aveva grandissima esperienza soprattutto in campo europeo. Da quando è arrivato al Chelsea Batshuayi ha però collezionato appena 31 presenze, tra l'altro moltissime partendo dalla panchina. Il calciatore ha collezionato dieci gettoni con la maglia della nazionale belga, mettendo a segno quattro reti.

50 MILIONI DAI BLUES, AFFARE A SORPRESA

Il Chelsea spaventa i tifosi della Roma e piomba su Emerson Palmieri ed Edin Dzeko. L'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio sottolinea come i blues allenati da Antonio Conte siano pronti ad offrire per i due calciatori circa cinquanta milioni di euro. I capitolini a sorpresa però hanno aperto alla trattativa, chiedendo sopra anche quindici milioni in più di bonus. Per i giallorossi sarebbe una grande perdita perché soprattutto rimarrebbe una voragine al centro dell'attacco. Emerson Palmieri invece ha recuperato dal brutto infortunio in cui era incappato la scorsa stagione, ma ha trovato la strada sbarrata da Aleksander Kolarov. Per questo la Roma sarebbe anche disposta, di fronte a un'offerta importante, a cedere il terzino ex Palermo. Certo rimane comunque difficile pensare che la squadra di Eusebio Di Francesco possa perdere l'attaccante bosniaco a metà della stagione.

