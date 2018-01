RAFINHA ALL'INTER / Calciomercato news, l'obiettivo è mettere il brasiliano a disposizione di Spalletti lunedì

Rafinha all'Inter, calciomercato news: l'obiettivo della dirigenza nerazzurra è quella di mettere a disposizione del tecnico Luciano Spalletti il calciatore lunedì prossimo.

19 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Rafinha all'Inter, calciomercato news - La Presse

L'Inter sta lavorando sul calciomercato per andare a prendere Rafinha. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che la dirigenza nerazzurra voglia portare il ragazzo in nerazzurro e metterlo a disposizione di Luciano Spalletti già lunedì prossimo. Il tecnico così avrebbe il calciatore che da diverso tempo desidera, perché Rafinha potrebbe occupare anche quel posto in mezzo ai trequartisti al quale è adattato al momento lo spagnolo Borja Valero. L'unico dubbio su Rafinha è quello legato alle sue condizioni fisiche perché il calciatore del Barcellona è rientrato da poco in campo dopo un lungo infortunio che l'aveva tenuto fermo ai box fin dallo scorso aprile. Sembra che questa telenovela sia destinata quindi a finire con il calciatore che non vedrebbe l'ora di scendere in campo per giocare con la maglia del club meneghino. Da stabilire ancora la formula con il Barcellona e l'Inter che si sono comunque avvicinate rispetto agli scorsi giorni.

CONTATTI INTENSIFICATI, ORA L'AFFARE SI FA DAVVERO

I contatti tra Inter e Barcellona si sono intensificati in queste ultime ore per il passaggio in nerazzurro di Rafinha. Secondo quanto riporta Sky Sport pare che le parti si stiano sentendo ancor di più nelle ultime ore dopo che il calciatore era sembrato un obiettivo destinato a tramontare. Il club meneghino spera di chiudere l'affare già nelle prossime ore con Luciano Spalletti che potrebbe abbracciarlo già la prossima settimana. A Milano sono ore di attesa in cui si aspettano gli ultimi dettagli che dovrebbero arrivare dalla controparte. Ci sono infatti delle cose da limare e ancora da definire se il diritto di riscatto a giugno sarà obbligatorio, come volevano i blaugrana, o legato al numero di prestazioni, come ipotizzavano i meneghini. Situazione comunque più distesa degli scorsi giorni e trattativa che sembra davvero stavolta in rampa di lancio per la sua definizione a titolo ufficiale.

