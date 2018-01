Calciomercato Inter/ News, Cristante arriva con la formula di Gagliardini? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: Bryan Cristante potrebbe arrivare in nerazzurro con la stessa formula applicata un anno fa per Gagliardini.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Bryan Cristante - La Presse

Bryan Cristante è il calciatore più chiacchierato del momento se si parla di calciomercato. Il centrocampista di proprietà del Benfica, ora in prestito all'Atalanta che vanta un diritto di riscatto, sta facendo benissimo e tutti i grandi club stanno pensando a lui per rinforzare il centrocampo. Tra queste non manca l'Inter che potrebbe pensare di costruire una cerniera tutta italiana con lui e Roberto Gagliardini. Secondo quanto riportato da Premium Sport però non sarebbe solo questa la similitudine tra i due calciatori, l'Inter infatti starebbe studiando una formula molto simile a quella che portò Gagliardini in nerazzurro appena un anno fa. Si parla di prestito biennale con obbligo di riscatto che favorirebbe così anche i parametri del fairplay finanziario con nessun peso su un bilancio che ha visto i nerazzurri investire delle cifre importanti negli ultimi anni. Attenzione però al pressing di Juventus, Siviglia e Napoli sul centrocampista della Dea.

YANGA MBIWA E ACERBI PER LA DIFESA

Continua da essere battuta la pista del difensore per il calciomercato di gennaio in casa Inter. Nonostante Andrea Ranocchia stia facendo bene Luciano Spalletti ha di fatto a disposizione tre centrali visto che la stagione di Zinho Vanheusden è finita a causa di un brutto infortunio. Oltre all'ex centrale dell'Hull City in rosa ci sono i titolarissimi Joao Miranda e Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Premium Sport sarebbero tre i nomi monitorati per la sessione di riparazione. Il primo è Alessandro Bastoni che è già stato acquistato dall'Atalanta ed è stato lasciato a Bergamo in prestito, per lui è quasi sicuro il rientro alla base. Sono stati poi messi nel mirino altri due centrali e cioè Francesco Acerbi del Sassuolo e Mapou Yanga Mbiwa del Lione. Il primo difficilmente si muoverà visto che Beppe Iachini ha già perso Paolo Cannavaro, mentre il secondo sarebbe l'ideale perché ha già giocato con la maglia della Roma e ben conosce il campionato italiano.

