Calciomercato Juventus/ News: David Luiz nel mirino, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: David Luiz rimane nel mirino dei bianconeri, ma bisogna stare attenti ai tanti club interessati.

02 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

David Luiz è un calciatore piuttosto eccentrico e in carriera ha ballato tra difesa e centrocampo senza probabilmente capire nemmeno lui dove era più bravo. Al Chelsea Antonio Conte sembra averlo messo un po' ai margini e pare che il difensore brasiliano sia pronto a dire addio per la seconda volta. Il calciatore aveva infatti lasciato già i blues nel 2014 per volare al Paris Saint German e tornare tre stagioni dopo. Da diversi giorni si parla della Juventus interessata a questo calciatore, che potrebbe per caratteristiche prendere il posto di Leonardo Bonucci e cioè di quello che dalla difesa inizia a creare il gioco ancora prima che il regista possa dettare i tempi. Secondo quanto riporta il Daily Express pare che su di lui sia piombato l'Arsenal con i bianconeri che sembrano essere ora una pista più fredda. Questo anche perché Beppe Marotta di recente ha rifiutato offerte molto importanti, proprio dai Gunners, per Medhi Benatia e Daniele Rugani.

MERET TORNA A DISPOSIZIONE E I BIANCONERI NON LO MOLLANO

Il dopo Gigi Buffon sembra essere tutto nei guantoni di Szczesny che da qualche partita lo sta sostituendo in maniera più che degna dopo che il numero 1 si è infortunato nella gara di Napoli dello scorso 1° dicembre. Rimane comunque attiva la Juventus sul calciomercato degli estremi difensori e monitora il ritorno in campo di Alex Meret. Il portiere di proprietà dell'Udinese è alla Spal in prestito da un anno e mezzo, ma se lo scorso anno è stato protagonista assoluto della promozione quest'anno non sta giocando a causa di un infortunio. Nel 2018 il calciatore dovrebbe tornare a disposizione di Leonardo Semplici e secondo TuttoJuve il suo nome rimane appuntato in maniera significativa nel taccuino degli scout bianconeri che vogliono capire i margini di crescita di questo straordinario ragazzo. Alex Meret è considerato insieme a Gigio Donnarumma e Simone Scuffet tra i baby prodigio che si lotteranno la maglia di erede di Buffon in Nazionale, il talento della Spal potrebbe prendersi anche quella della Juventus.

